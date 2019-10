«No fue una desilusión quedarme» Rodrigo admite que tanto él como el Valencia veían bien su venta al Atlético|El delantero cuestiona el modo en que el club echó a Marcelino: «Nos pareció injusto y no merecíamos las formas. Creo que fue raro el qué y el cómo JAVIER GASCÓ Viernes, 11 octubre 2019, 01:17

Después de la tormenta llega la calma. El calvario vivido por Rodrigo Moreno, primero con su más que cercana salida del Valencia y segundo con la destitución de Marcelino de forma repentina, parece haber llegado a su fin. Sin embargo, el delantero admite que no le hubiera importado marcharse al Atlético, aunque reconoce que «no fue una desilusión» quedarse.

El internacional español se recupera en la concentración de la selección española de los complicados meses vividos como jugador valencianista mientras el club sigue sin rumbo, tal y como reconoció el jugador en una entrevista para ABC: «Ha sido una situación complicada para todo el mundo. Sobre todo por la incertidumbre que se generó».

El nombre de Rodrigo coge fuerza cada vez que se abre el mercado de traspasos. Sin embargo, el pasado mes de agosto el ariete llegó a despedirse de sus compañeros, ya que su salida estuvo cerca de convertirse en realidad. «En el fútbol las cosas solo son de verdad cuando hay una firma. Pero sí, estuve muy cerca de irme», confesó el 9 de la selección española dirigida por Robert Moreno.

Sobre su posible marcha de Mestalla, el atacante valencianista también reconoció que el cierre de mercado le alivió en gran manera: «El sistema de fichajes en España termina después de que empiece la Liga, algo a lo que no le veo mucha lógica. Pero estoy tranquilo, yo en ningún caso forcé la situación y todo el lío acabó el 2 de septiembre».

Dejando atrás la cuestión de su salida y tras no haber «muerto» por no llegar al club colchonero, Rodrigo aprovechó para analizar el complicado arranque de temporada vivido en Valencia. «La salida de Marcelino y todo lo que está pasando ahí no es fácil. Pero el grupo está muy unido y las cosas están volviendo a la normalidad», aclaró el delantero valencianista que ya suma más de 150 encuentros vistiendo la camiseta blanquinegra.

De esa cantidad casi cien fueron bajo las órdenes de Marcelino. El jugador de origen brasileño también aprovechó el parón de selecciones para cuestionar las formas del club en el inesperado despido del técnico asturiano que terminó de incendiar la situación en Valencia: «Nos pareció raro el qué y el cómo. Nosotros no tenemos ni el poder ni el derecho de decir a la propiedad qué tiene que hacer. Pero nos pareció injusto y no nos merecíamos las formas».

Rodrigo no quiso entrar a valorar cuál es la relación de la plantilla valencianista con la directiva comandada por Anil Murthy. Sin embargo, sí que destacó que los jugadores han aceptado sin ningún problema al nuevo técnico valencianista, Albert Celades, pese a que «los primeros días no fueron nada fáciles».

El internacional español, que todavía no se considera «un fijo» de la selección, trata de superar las dificultades del pasado y volver a la normalidad a base de buen juego y goles. La mejor medicina para un delantero que está feliz en Valencia y que sabe que la Eurocopa pasa por hacer una buena temporada en Mestalla.