El derbi valenciano de los debutantes

La experiencia es un grado en muchas de las facetas de la vida. En el fútbol, también lo es. Contar con este tipo de futbolistas ... supone todo un plus. Sin embargo, cuando se tiende a hablar de un derbi, todo puede pasar. Esto es lo que se prevé en vistas al Valencia - Levante de mañana (21:00 horas), con una escena en la que todo puede pasar, como apuntaban sus protagonistas en el posado prederbi. Las diferencias deportivas, económicas u otras se reducen entre equipos y el factor emocional adquiere un mayor cariz. Por ello, y aunque sobre el verde de Mestalla se presentarán auténticos gladiadores y veteranos de guerra, este significará el primer duelo regional para muchos implicados.

Serán los casos de hasta un total de 31 futbolistas entre ambas disciplinas, además de los dos técnicos. El reparto del elenco es variado y gana por goleada el Levante UD. Porque en clave azulgrana, prácticamente la totalidad de la plantilla no tiene precedentes en este tipo de compromisos directos. Son 21 los jugadores del plantel de Julián Calero los que tendrán la oportunidad de estrenarse, a excepción del lesionado Carlos Espí. Una cifra que se reduce en más de la mitad si nos referimos al Valencia CF. Verdad es que cuenta con un menor número de jugadores inscritos en LaLiga, pero porcentualmente cuenta con futbolistas que han vivido algún episodio en el pasado. Serán una decena, entre ellos todos los últimos fichajes realizados por Corona, los que se hallan en el bando blanquinegro.

Porque entre los que sí saben lo que se palpa y supone afrontar un partido entre los dos clubes de la capital del Turia, en los granotas únicamente tres pueden presumir de ello. Ryan, Morales y Pablo Martínez son esos privilegiados; precisamente, el último de los citados también estará ausente por lesión. Más experiencia se ostenta entre los jugadores valencianistas, sobre todo en la línea defensiva. Gayà, Foulquier, Diakhaby, Jesús Vázquez, Correia, además de un Hugo Duro que aunque sólo disputó un derbi, le sirvió para anotar un gol. Fue en el último empate en Mestalla (1-1), con expulsión del capitán local.

Pero en esta historia también hay peculiaridades. Están los que sí han presenciado un Valencia - Levante o viceversa. Al menos, no cómo a ellos les hubiese gustado, porque tuvieron que hacerlo desde el banquillo o desde la grada. Dos son estos actores, ambos valencianistas. Tanto el portero Cristian Rivero como Comert aguardan esa oportunidad, si bien se antoja meramente complicado por el rol que mantienen en la presente temporada a las órdenes de Corberán.

Además, también hay más futbolistas que intercambiaron los papeles. De Orriols a Mestalla o de Mestalla a Orriols. El centrocampista Pepelu, en una salida que gran parte del levantinismo sigue catalogando como una traición, pudo jugar los dos derbis de 2021-22 como azulgrana. Ahora lo hará con otros colores bien distintos. Y el australiano Mathew Ryan defendió la meta del Valencia durante varias temporadas y ahora es el titular para los levantinistas. Todo ello sin olvidar a César Tárrega. Aunque fue en un contexto diferente, el de Aldaia completó una amplia formación en la Ciudad Deportiva de Buñol, hasta que en etapa juvenil lo terminó reclutando la cantera del Valencia.