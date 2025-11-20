Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javi Guerra y Diego López celebran un gol con el Valencia. VCF

El derbi valenciano de los debutantes

Si Gayà o Morales suman más de una decena de partidos, para un total de 31 jugadores será su primer Valencia - Levante

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:58

La experiencia es un grado en muchas de las facetas de la vida. En el fútbol, también lo es. Contar con este tipo de futbolistas ... supone todo un plus. Sin embargo, cuando se tiende a hablar de un derbi, todo puede pasar. Esto es lo que se prevé en vistas al Valencia - Levante de mañana (21:00 horas), con una escena en la que todo puede pasar, como apuntaban sus protagonistas en el posado prederbi. Las diferencias deportivas, económicas u otras se reducen entre equipos y el factor emocional adquiere un mayor cariz. Por ello, y aunque sobre el verde de Mestalla se presentarán auténticos gladiadores y veteranos de guerra, este significará el primer duelo regional para muchos implicados.

