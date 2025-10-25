Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Danjuma, en un entrenamiento, junto a Pepelu y Thierry. VCF
Previa del Valencia CF - Villarreal CF

Un derbi de revancha y mucho reencuentro

Caras conocidas ·

Marcelino y Parejo vuelven a Mestalla mientras que Guerra, Raba y Danjuma se miden a su exequipo, con el neerlandés extramotivado

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Todos los Valencia-Villarreal son especiales. Por la connotación de ser un derbi regional entre los dos equipos más potentes de la Comunitat Valenciana, pero ... también por todo lo que rodea en particular a este partido que se juega a las 21 horas del sábado. Mestalla será el escenario para medir las fuerzas de dos equipos que llegan en horas bajas de resultados, y que necesitan una victoria para alzar el vuelo en sus respectivos objetivos. El Valencia, pese a que actúa como local no vestirá de blanquinegro, ya que utilizará la equipación con los colores de la senyera como parte de todos los actos y detalles que se prepararán como homenaje a las víctimas de la dana del año pasado. El Villarreal, para evitar coincidir con el amarillo que portará el Valencia, ha aceptado con la autorización de LaLiga utilizar su equipación alternativa.

