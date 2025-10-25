Un derbi de revancha y mucho reencuentro

Todos los Valencia-Villarreal son especiales. Por la connotación de ser un derbi regional entre los dos equipos más potentes de la Comunitat Valenciana, pero ... también por todo lo que rodea en particular a este partido que se juega a las 21 horas del sábado. Mestalla será el escenario para medir las fuerzas de dos equipos que llegan en horas bajas de resultados, y que necesitan una victoria para alzar el vuelo en sus respectivos objetivos. El Valencia, pese a que actúa como local no vestirá de blanquinegro, ya que utilizará la equipación con los colores de la senyera como parte de todos los actos y detalles que se prepararán como homenaje a las víctimas de la dana del año pasado. El Villarreal, para evitar coincidir con el amarillo que portará el Valencia, ha aceptado con la autorización de LaLiga utilizar su equipación alternativa.

En cuanto a lo puramente deportivo, el equipo entrenado por Carlos Corberán llega del empate a cero en Vitoria ante el Alavés, con ganas de refrendar esa solidez de la portería a cero sumada en Mendizorroza pero con la ambición de tener más acierto ofensivo para sumar de tres. La última vez que Mestalla vio jugar a los suyos fue en aquella desastrosa derrota ante el Oviedo, el inicio de la mala racha que se secundó con el tropiezo en Girona, un motivo más para que los jugadores del Valencia quieran salir de su casa con buen sabor de boca. Un escenario que al Villarreal se le resiste en las últimas temporadas, ya que no consigue vencer como visitante en terreno valencianista desde 2017, cuando venció por 0-1. Desde entonces, siete partidos de Liga y uno de Europa League en Mestalla, que se saldaron con seis victorias locales y dos empates, como el del curso pasado que terminó con un marcador de 1-1.

No obstante, el submarino amarillo dirigido por Marcelino García Toral tampoco llega en buena dinámica, con cuatro partidos consecutivos sin ganar entre Liga y Champions, eso sí, ante rivales como Real Madrid, Betis, Juventus o Manchester City. En la plantilla grogueta habrá caras conocidas, como la mencionada de Marcelino, que volverá a pisar el que fue su estadio una vez más, al igual que Dani Parejo, que apunta a ser titular ante el equipo que capitaneó durante tantos años y con el que levantó el título de la Copa del Rey de 2019. Eso sí, en el Valencia también habrá exs del Villarreal con ganas de revancha.

Un total de tres futbolistas de la actual plantilla del Valencia tienen pasado en el equipo de Vila-real. Javi Guerra quizá es el caso más cogido con pinzas, ya que el de Gilet apenas estuvo unos años en las categorías inferiores antes de enrolarse en el Valencia, pero desde luego que querrá dejar una buena imagen ante el club que todavía conserva el 30% de sus derechos en el caso de una venta. Por otro lado están Dani Raba y Arnaut Danjuma, que podrían ser de la partida si Corberán es creyente en la famosa 'ley del ex', aunque el último ensayo del entrenamiento de este viernes coloca al argentino Lucas Beltrán como titular junto al neerlandés. Raba estuvo en el Villarreal, pero no salió de buenas formas del club, al igual que Danjuma, que este verano, tras sus idas y venidas con el propio Marcelino, hizo el cambio de camiseta a coste cero para unirse al Valencia, con el equipo castellonense reservándose la mitad de un futuro traspaso y bonus por rendimiento.

@CarlosCorberan: "La afición quiere ver compromiso y entrega y eso depende de nosotros, tenemos que dar el máximo"



🎙️ El técnico del @valenciacf en la previa del encuentro frente al conjunto groguet#ValenciaVillarreal#ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) October 24, 2025

De momento, la 'Cobra' está picando y lleva ya tres goles, sintiendo esa confianza del cuerpo técnico valencianista que en Vila-real no le daban. Pero claro, es que la plantilla grogueta tiene nombres como Gerard Moreno, Nicolas Pépé, Ayoze Pérez o Georges Mikautadze en el ataque, y la competencia es elevadísima. Todos esos atacantes nombrados están además escudados por una plantilla de lujo nivel europeo con jugadores de talento como Alberto Moleiro, Pepe Gueye o el propio Parejo. Pese al cansancio acumulado que puedan tener tras jugar Champions el martes, el Villarreal plantará en Mestalla un equipazo que buscará hacerle cosquillas a la defensa del Valencia, que finalmente sí parece que podrá contar con José Manuel Copete, que tras estar al margen toda la semana por el golpe que se llevó en Mendizorroza, sí pudo entrenarse con el grupo en la sesión de este viernes en Paterna y estará en la convocatoria.

Si finalmente está apto para participar en el once inicial o en su lugar deberá hacerlo el suizo Eray Cömert será algo que únicamente sabe el propio Corberán, que apenas dejó titulares en su rueda de prensa previa al partido. «Veo un partido que se juega en Mestalla y eso te activa, juegas con tu gente, y tienes que darles lo mejor de ti. Sabemos que Mestalla cuando les damos lo mejor de nosotros te devuelve el doble y eso es lo mejor de este partido. No siento que el equipo haya perdido capacidad competitiva, tenemos que jugar mejor, proponer más en ataque y mejorar en defensa. Nos lo exigimos porque sabemos que si el equipo sigue con la mentalidad que demostró en Vitoria de esfuerzo y entrega y le añadimos la mejora en el juego, competiremos mejor los partidos», dijo el técnico de Cheste.

Alineaciones probables

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Guerra, Rioja, Diego López, Danjuma y Beltrán.

Villarreal CF: Tenas, Mouriño, Marín, Veiga, Cardona, Gueye, Parejo, Moleiro, Pépé, Ayoze y Mikautadze.