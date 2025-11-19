El derbi puede acabar con Valencia y Levante en descenso: algo que sólo sucedió una vez, en 2007 Si el resultado del partido de este viernes en Mestalla es de empate, y el Girona le gana al Betis, ambos equipos de la ciudad terminarán una jornada entre los tres últimos, un hecho que únicamente tiene un precedente

El derbi de la ciudad regresa tras tres años de ausencia y lo hace con tanto Valencia como Levante en una situación delicada. Atrás quedan esos años en los que los blanquinegros peleaban por todo y eran habituales en competiciones europeas, y también esos en los que los azulgranas estaban asentados en la mitad de la tabla e incluso coqueteaban con unirse a la fiesta continental. Ahora, la realidad es muy diferente. Unos acumulan ya varias temporadas peleando por no descender, y otros, son un recién ascendido que pelea por mantenerse una temporada más en la élite.

Nunca antes se había dado una situación por la que tanto Valencia como Levante pelearan por el mismo objetivo: la permanencia. Evitar el descenso es la necesidad de ambos clubes, lo que deja una estampa un poco agridulce del derbi valenciano, aunque por otro lado, le añade un toque más de épica y de importancia clasificatoria, puesto que son puntos en juego muy relevantes ante un rival directo por el mismo objetivo.

Y es que para este primer envite que se disputa este viernes en Mestalla, a las 21 horas, el Valencia llega decimoséptimo, siendo el equipo que está justo al borde de los puestos de descenso. Está igualado a diez puntos con el Girona, que ya está en el abismo, pero queda por delante por diferencia de goles. Con nueve tantos y justo detrás está el Levante, en la zona de peligro. De farolillo rojo se viste el Oviedo, con ocho puntos.

Es por ello que existe una posibilidad en este derbi y es que, si no hay ganador y el resultado final es de empate, independientemente del número de goles que marquen ambos equipos valencianos, y el Girona gana su partido ante el Betis, tanto Valencia como Levante terminarían una jornada de Liga juntos en puestos de descenso. Un hecho histórico, que únicamente se ha dado una vez en la historia, aunque es un precedente un poco cogido con pinzas.

El único precedente es el de la primera jornada de la temporada 2007-08. El Valencia perdió como local por 0-3 con el Villarreal y el Levante fue derrotado 3-0 como visitante en casa del Mallorca. Eso provocó que al término de la fecha inaugural de ese campeonato liguero en agosto de 2007, los blanquinegros fueran penúltimos y los granotas, últimos. Una cosa anecdótica, puesto que al ser la primera jornada, es normal que los equipos que pierdan, estén abajo. De hecho, ya no se volvió a repetir conforme avanzó el calendario. Ese año, el Valencia, aunque acabó sufriendo con Ronald Koeman, se salvó y ganó la Copa del Rey. El Levante, en cambio, fue colista todo el año y descendió a Segunda.

Ahora, 18 años después, existe la posibilidad de que los dos equipos de Valencia terminen una jornada en puestos de descenso. Y no sería la primera del campeonato, por lo que la cosa cobraría importancia. Sería ya tras 13 partidos disputados, justo un tercio de la competición, por lo que se encenderían las alarmas en ambos barrios de la ciudad, tanto en Mestalla como en Orriols. El drama del derbi cobra relevancia, puesto que si tanto ha costado recuperar el enfrentamiento de la ciudad, existe un riesgo elevado de que si ninguno de los dos equipos reacciona, se pueda volver a ver el derbi la próxima temporada, pero con ambos en la categoría de plata.