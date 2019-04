El derbi más peligroso de la historia Bacca y Diakhaby pugnan por el balón. / EFE/Doménech Castelló El Valencia llega como claro favorito pero el Villarreal no ha perdido aún en Europa J. CARLOS VALLDECABRES Miércoles, 10 abril 2019, 00:53

valencia. Dieciséis puntos separan a Valencia y Villarreal en Liga. Uno lucha todavía por la Champions, el otro por no descender. La teoría dice que mañana en el estadio de la Cerámica el equipo de Marcelino será el favorito para golpear primero en estos cuartos de la Europa League pero es fácil adivinar, por muy necesitado que está el Villarreal en los asuntos domésticos, que los amarillos no van a renunciar a la pelea así como así. En la visita liguera, el Valencia sacó un punto (0-0) y en el cruce de la UEFA que hubo entre ambos en 2004, el 0-0 de la ida en campo castellonense se resolvió después con el gol de Mista en Mestalla (1-0).

La mala trayectoria del equipo villarrealense en la presente temporada y que le ha llevado a ocupar la tercera plaza por la cola a falta de siete jornadas, no le ha impedido en cambio mantener cierto brío en la competición europea. De hecho, sólo hay que echar un vistazo a las estadísticas que presenta el conjunto ahora entrenado por Javi Calleja para darse cuenta de que una cosa son las penurias que está pasando en la liga española y otra bien diferente el más que aceptable rendimiento que tiene en esta Europa League. Cinco empates y cinco victorias del lado amarillo alimentan el respeto con el que Marcelino tratará de concienciar a su gente para evitar salir de Vila-real con un resultado adverso.

El Villarreal no conoce la derrota todavía y lleva cinco años seguidos superando la fase de grupos de esta competición europea. El Valencia tampoco ha perdido en la Europa League -en la fase de grupos de la Liga de Campeones sí- aunque necesitó de un gol en la prolongación de Guedes para superar la eliminatoria con el Krasnodar.

Fernando Roig, presidente del Villarreal, verbalizó ayer cuál es actualmente la prioridad absoluta de su equipo. «Estamos en el barro y saldremos del barro para lograr lo importante que es seguir un año más en Primera». Es decir, así como Mateo Alemany dejó claro en su momento que lo verdaderamente importante para el Valencia era la Liga y esa cuarta posición que es la que da dinero, el presidente del Villarreal tiene bastante claro que lo de Europa está más o menos bien pero lo que se necesita por encima de todo es la permanencia. Por eso este particular derbi autonómico en clave europea adquiere una peligrosidad añadida. El Villarreal puede sacar partido de un partido que afrontará sin una presión asfixiante, necesidad que sí tendrá el domingo en su visita a Girona. «En los momentos difíciles tiene que salir la gente importante y saldrán», pedía Roig, que explicaba además: «Hay que ir a ganar el partido con el Valencia y esperar a la otra semana, el entrenador decide el que juega y el que no. Tenemos una buena plantilla. No vamos a renunciar a nada».