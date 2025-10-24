Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iker Casillas, víctima del robo de relojes valorados en más de 200.000 euros
Vinícius empuja a Dimitrievski durante un partido en Mestalla. reuters

Admitida a trámite la denuncia del Valencia a Netflix por las calumnias del documental 'Baila, Vini'

El club exige una rectificación en esos pasajes del documental donde, de forma repetida y a sabiendas de su falsedad, se señaló a todo Mestalla como racista

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:25

Comenta

El Juzgado Número 1 de Valencia sigue adelante con el proceso emprendido por la entidad de Mestalla en septiembre donde el club pide responsabilidades a ... la empresa de streaming y a la productora Conspiraçao Filmes, que se negó a retirar el documental pese a la petición del club al entender que la imagen del Valencia, y de su afición, se veía seriamente dañada por la mentira repetida de que en el campo se le cantó «mono, mono» cuando la realidad es que ese insulto racista jamás fue coral, sino que lo que se le cantó fue «tonto, tonto» y que los únicos aficionados que fueron identificados por insultos o gestos racistas ya fueron juzgados y condenados en su momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  5. 5 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  6. 6

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  7. 7 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  8. 8 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  9. 9 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  10. 10 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Admitida a trámite la denuncia del Valencia a Netflix por las calumnias del documental 'Baila, Vini'

Admitida a trámite la denuncia del Valencia a Netflix por las calumnias del documental &#039;Baila, Vini&#039;