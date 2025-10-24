Admitida a trámite la denuncia del Valencia a Netflix por las calumnias del documental 'Baila, Vini' El club exige una rectificación en esos pasajes del documental donde, de forma repetida y a sabiendas de su falsedad, se señaló a todo Mestalla como racista

Juan Carlos Villena Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 17:25 Comenta Compartir

El Juzgado Número 1 de Valencia sigue adelante con el proceso emprendido por la entidad de Mestalla en septiembre donde el club pide responsabilidades a ... la empresa de streaming y a la productora Conspiraçao Filmes, que se negó a retirar el documental pese a la petición del club al entender que la imagen del Valencia, y de su afición, se veía seriamente dañada por la mentira repetida de que en el campo se le cantó «mono, mono» cuando la realidad es que ese insulto racista jamás fue coral, sino que lo que se le cantó fue «tonto, tonto» y que los únicos aficionados que fueron identificados por insultos o gestos racistas ya fueron juzgados y condenados en su momento.

El Valencia sigue confiando en que la justicia les dé la razón y certifique el desenlace a unos hechos que jamás ocurrieron durante aquel partido del 21 de mayo de 2023 independientemente de varios casos aislados, que ya fueron procesados y sancionados. Lo que el club exige es una rectificación en esos pasajes del documental donde, de forma repetida y a sabiendas de su falsedad, se señaló a todo Mestalla como racista. En la demanda del club se incluye por tanto a la productora, puesto que es la responsable de que el producto audiovisual fuera terminado con un pasaje falso cuando fueron informados en todo momento de que así era. Por tanto, el Valencia solicita la pertinente compensación económica por los daños morales ocasionados hacia la honorabilidad de la entidad.

