Denis Suárez acusa a Alemany de dudar de su profesionalidad

Mateo Alemany ya tiene su primer enemigo. Se llama Denis Suárez y es desde hace muy poco jugador del Celta por una operación que puede llegar a los 16 millones de euros. Pudo ser del Valencia. Marcelino lo quería pero al final el club de Mestalla optó por apostar por un Cheryshev que ha costado casi un 40% menos. Lo que podía haber quedado en una cuestión habitual en el fútbol cuando las operaciones no encajan, saltó por los aires cuando se conoció qué opinión tiene Denis Suárez sobre lo ocurrido. Y ahí, aunque sin citarlo específicamente, el futbolista se despachó a gusto con el director general del Valencia, al que acusa de haber dudado de su profesionalidad.

Lo hizo en unas manifestaciones que recogió TV3 en las que deslizó que una cosa es lo que quería Marcelino y otra la estrategia que empleó el Valencia. «Estoy muy agradecido a Marcelino. Lo voy a decir siempre, es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera», comentaba en un primer término, para añadir de inmediato: «La insistencia que tenía él -se refiere a Marcelino- no era la misma que tenía el club. En ese aspecto, me ha decepcionado un poco la dirección deportiva del Valencia porque no ha creído en mí, no como futbolista sino porque ha dudado de mí en aspectos no deportivos en los que no estoy dispuesto a consentir. Porque se duda de mí extradeportivamente ya que siempre soy superprofesional y dedico toda mi vida al fútbol y a cuidarme. Eso me ha dolido».

El talante del centrocampista cambia lógicamente cuando se refiere al Celta y al Barça. «Siempre ha apostado por mí. Es el club de mi vida, desde pequeño. Vengo a casa. Siempre dije que mi objetivo algún día era jugar en el Celta, me da la oportunidad de ser un jugador importante para el club, de volver a ser importante como futbolista. Yo lo que quiero es jugar cada fin de semana y sentirme bien. Vengo con muchísima responsabilidad. Sé lo que espera la gente de mí. El Barça ha sido mi casa durante muchos años, me acogieron muy bien».