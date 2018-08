Fútbol | Valencia CF Cheryshev ya posa como valencianista Denis Cheryshev junto al presidente del Valencia, Anil Murthy, durante su presentación como jugador del equipo. / Jesús Signes El jugador ruso, que ha sido presentado esta mañana en Paterna, asegura encontrarse «bien» físicamente ÓSCAR CLAVER Jueves, 16 agosto 2018, 13:00

Su fichaje llegó por sorpresa a todo el valencianismo. Tras el gran Mundial realizado este mismo verano, Denis Cheryshev vivirá una segunda etapa en la entidad de Mestalla. El extremo llega cedido por el Villarreal hasta el próximo 30 de junio de 2019.

En su presentación, el último fichaje del Valencia hasta el momento aseguró encontrarse bien físicamente. «Llevo dos semanas entrenando. Todavía me falta bastante, pero me encuentro bien», reconoció. A pesar de haber sido uno de los jugadores clave de su selección, el ruso no completa los noventa minutos de un partido liguero desde el pasado mes de febrero de 2016, precisamente con la elástica valencianista. «Al terminar mi etapa anterior en Valencia me operé y la verdad que fue muy bien», expresó respecto a su largo historial de lesiones.

De cara a esta segunda etapa en el club, Cheryshev aseguró que el técnico asturiano ha sido clave para su llegada. «Para mí es muy importante tener la confianza del entrenador. Marcelino es muy exigente, y con esa exigencia te saca el mejor partido y acabas disfrutando», comentó. Además, ha recalcado que en cuanto supo de la oferta del Valencia ya no quiso esperar al interés de otros equipos. «Cuanto supe que el míster y el club estaban interesados en que viniera, ya no quería escuchar nada más».

Respecto a los objetivos del conjunto blanquiegro de cara a la presente temporada, el jugador aseguró que hay que ir paso a paso. «Todos queremos hacerlo bien, pero hay que pensar en el siguiente partido». Precisamente el siguiente y primer encuentro del conjunto de Marcelino en liga será frente al vigente supercampeón de Europa, el Atlético de Madrid. No obstante, Cheryshev afirmó que los de Simeone, pese al gran nivel que han demostrado, no asustan. «Para nada. Es un gran equipo y va a ser difícil, pero nosotros somos también una gran plantilla», concluyó.