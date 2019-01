«Ahora estoy demostrando el Ferran que soy» Ferran Torres, durante el partido contra el Alavés en Mendizorroza. / EFE/Adrián Ruiz del Hierro El extremo zanja cualquier duda sobre su futuro: «Siempre que el Valencia quiera, estoy dispuesto a quedarme» El canterano de Foios acumula dos partidos seguidos con un nivel altísimo J. C. VILLENA/T. CALERO VALENCIA. Lunes, 21 enero 2019, 00:02

Resulta imposible desligar la felicidad del Valencia en estos últimos días de competición a la figura de Ferran Torres. El extremo representa como pocos el grito de rabia del vestuario blanquinegro tras conseguir dos victorias consecutivas: una que sirvió para clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Rey y otra que acerca al Valencia, aunque sea tímidamente, a los puestos europeos. Ferran marcó en Balaídos y con ese tanto empezó el equipo de Marcelino la remontada ante el Celta. «Los jugadores tenemos rachas, buenas y malas. Yo venía de una un poco floja, pero ahora estoy demostrando el Ferran que soy», argumentó el futbolista de Foios pocos minutos después de concretarse la victoria en Vigo.

Después de completar una gran actuación ante el Sporting en Mestalla, Ferran fue suplente en Liga pero eso no le impidió 'mojar' partiendo como revulsivo. «Cada gol es soñado y me alegro mucho de haber ayudado al equipo a conseguir el empate y luego que Rodrigo completara la victoria. Ha sido una semana redonda para mí, en mi caso por conseguir dos goles y para el equipo, por las dos victorias. Es mi primer gol en Liga y vengo de marcar otro en Copa. La verdad es que aún no me lo creo pero trabajo para que llegue la recompensa y ayudar al equipo», explicó Ferran.

El paso adelante del canterano le convierte en un 'refuerzo' de lujo para Marcelino en pleno mercado invernal. Pidió paciencia el técnico con el jugador, de 18 años, pero es evidente que los chispazos de Ferran contra Sporting y Celta le dan un importante plus de confianza. De paso, el de Foios cierra cualquier debate sobre su futuro. En su momento pudo salir cedido para tener los minutos que se le complicaban en el Valencia y Marcelino optó por cerrar esa puerta. Ahora es el propio Ferran quien no se ve en otro sitio que no sea el conjunto blanquinegro: «¿Salir si no juego? Eso son temas de club, temas contractuales. Siempre que el Valencia me quiera, estoy dispuesto a quedarme».

Baza para el Coliseum

Marcelino continúa teniendo muy clara su política de rotaciones y mañana volverá a mover al equipo en Getafe porque el sábado espera el Villarreal en Liga. Ferran apunta al once y tendrá una nueva oportunidad de estirar su gran momento. A nivel colectivo, de las palabras del valenciano se desprende que el vestuario sí va a muerte a por la Copa del Rey pese a que tanto Alemany como Marcelino han repetido su idea de priorizar la Liga. «Vamos partido a partido y la Copa es un trofeo ilusionante y nos gustaría llegar a lo máximo. La Copa es un título que nos vemos capaces de ganar», aseguró el canterano.

Los síntomas de mejora ayudan, qué duda cabe, a esa sensación de que el Valencia es favorito para eliminar al Getafe. «Creo en el trabajo y lo cierto es que estamos muy unidos. Estamos trabajando muy bien y hemos conseguido darle la vuelta a la situación», apuntilló el futbolista de Foios. Ese buen ambiente en el vestuario provoca, según Ferran, que los compañeros «se alegren siempre que uno de los jóvenes meta goles, aunque sobre todo por las victorias».