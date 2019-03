Defensas indestructibles Guedes, a quien anularon un gol, encara a Damián Suárez. / JOSE JORDAN / AFP) Sólo el Atlético encaja menos que las zagas de Valencia y Getafe, imponentes en Mestalla | Gameiro golpea una botella y esquiva a Marcelino tras ser sustituido aunque el técnico excusa la reacción del delantero TONI CALERO VALENCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 00:39

Para hacer un gol a Valencia o Getafe hay que estudiar, trabajar y casi casi ponerse a rezar para que cuando estés celebrando un tanto no te lo arruinen a última hora. Marcelino y Bordalás no comparten saludo pero sí ciertas similitudes a la hora de entender el juego. Primero, la defensa. Es el patrón que el conjunto del Coliseum está siguiendo en su brillante temporada; el mismo que desde siempre condujo la carrera de Marcelino incluido su paso por el Valencia. Como técnico del equipo de Mestalla la temporada pasada fue buena, ésta es aún mejor en lo que a números defensivos se refiere. Ayer en Mestalla se enfrentaron dos equipos cuyas defensas son prácticamente indestructibles, un quebradero de cabeza para los rivales que osan desafiarlas.

El 0-0 reflejó la contundencia de dos zagas imponentes. El Valencia ha encajado 23 tantos en 28 jornadas (0,82 goles por partido) y el Getafe, 24 (0,85). Son guarismos espectaculares que sólo mejora un clásico, el Atlético. Va Oblak (19 tantos encajados) camino de otro trofeo Zamora y sólo Neto (aunque ayer Jaume fue titular y cumplió con nota) o Soria están en condiciones de apretarle, aunque a distancia, por el premio. Incluso el apabullante líder de la Liga (Barça) recibe más goles, 26, que Valencia y Getafe.

A Marcelino le salen las cuentas elaboradas en la pretemporada. Su equipo recibió 38 tantos el año pasado (1 por partido) y el asturiano apretaba a sus futbolistas con un mensaje: la cifra debía reducirse hasta los 30. Quedan diez partidos y el Valencia cumplirá con el deseo de su entrenador si encaja 7 o menos tantos de aquí hasta el final. La zaga blanquinegra resistió ayer frente al empuje de Jorge Molina, Mata y Ángel (Bordalás finalizó el partido con sus tres delanteros sobre el césped de Mestalla) asentado sobre Gabriel Paulista y Mouctar Diakhaby. Ni siquiera las salidas de Murillo y Vezo en el mercado de invierno -compensadas por el fichaje de Facundo Roncaglia- o la larga baja por lesión del pilar valencianista Ezequiel Garay han conseguido empeorar las estadísticas defensivas de los blanquinegros. Nada. Fue precisamente esa fiabilidad la que sujetó al Valencia en los peores momentos de la temporada. Los delanteros no acertaban, pero el equipo nunca se deshizo en tareas defensivas.

En las cuatro duelos entre Valencia y Getafe en el presente curso 'sólo' han habido seis goles. En Liga ganaron los blanquinegros en el Coliseum (0-1) y ayer, 0-0. En la ida de la Copa del Rey cobró ventaja el Getafe con el 1-0 en su casa y en la vuelta se produjo el milagro en los últimos instantes para que el Valencia tumbara a los de Bordalás (3-1), un resultado que roza lo impropio atendiendo a la trayectoria azulona.

La tensión del minuto 77

El Getafe fue mejor que el Valencia en la primera mitad pero no pudo batir a Neto y en la segunda todo cambió. A lomos de Guedes dio un paso al frente el equipo local en busca de un tanto que acercara la cuarta plaza. En plena guerra decidió Marcelino que el tiempo de Gameiro en el choque estaba finiquitado. Era el turno de Santi Mina. El cambio no le sentó nada bien al francés, clave en este último tramo de la temporada para el Valencia. Gameiro no disimuló. Señaló con el dedo hacia Marcelino y pegó la patada a una botella mientras el técnico intentaba sin éxito que el francés se tranquilizara. Gameiro ocupó su sitio en el banquillo con cara de pocos amigos aunque Marcelino restó trascendencia a lo sucedido.

«Puedo asegurar sin ningún tipo de duda que -Gameiro- no estaba enfadado ni con el cambio ni conmigo. Quiero aclarar que es un jugador súper respetuoso, educado y está siendo muy importante. El otro día salió faltando cinco minutos para el final, puse de delantero a Guedes antes que a él y no pasó nada», aseguró Marcelino para enfriar públicamente el mosqueo del francés.