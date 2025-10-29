La declaración de amor de Silva al Valencia CF: «Es el equipo de mi vida» El canario destaca la importancia del club de Mestalla en su carrera

David Silva es una de las leyendas del Valencia CF y uno de los hombres que más alegrías ha dado al club en el siglo XXI. El canario estuvo cuatro temporadas en el conjunto de Mestalla y tuvo una gran conexión en el terreno de juego con David Villa y Juan Mata, dando muchas alegrías a la afición.

El mago de Arguineguín se retiró en 2023 después de una exitosa carrera, en la que ganó hasta 20 títulos entre selección y clubes, destacando por encima de todos el Mundial de 2010 con España en Sudáfrica. La mayor parte de ellos los logró con el Manchester City, al que llegó procedente del Valencia en 2010.

En Inglaterra estuvo 10 años, anotando 77 goles y repartiendo 136 asistencias en 436 partidos. Su impacto fue tan grande que se ha convertido en un emblema citizen y en 2021 inauguraron su figura en el Etihad Staidum: «Es muy especial porque es el equipo en el que más tiempo he estado. Es el equipo de mi vida en Inglaterra. Estando 10 años, todos los títulos que hemos ganado, todo lo que he vivido.... Te ponen una estatua. Ahora que tengo hijos y el día de mañana puedan ir, es un bonito recuerdo», ha explicado en DAZN.

Pero el mediapunta también ha querido acordarse del Valencia, el club en el que creció y le permitió crecer al máximo como futbolista: «Luego en España el Valencia porque me acogió desde que tenía 14 años y tuve cuatro años muy buenos».

Silva llegó a la cantera valencianista en la categoría cadete y desde entonces fue creciendo para hacerse estrella en el primer equipo. Eso sí, pasó por dos cesiones en Eibar y Celta de Vigo que le permitieron curtirse hasta que en 2006 Quique Sánchez Flores le dio la oportunidad de instalarse

