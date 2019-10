«Debemos adaptarnos al sistema que quiera el míster» Domingo, 20 octubre 2019, 00:01

Fue Gabriel Paulista a consolar a Kang In Lee tras el partido. El futbolista surcoreano vio una roja merecida por una entrada a destiempo. Algo propio de un chaval de 18 años. «Kang In Lee estaba llorando en el vestuario. Es normal, es un niño y tiene que aprender. Yo le dije que lo bueno del fútbol es que si fallas un día, dos días después tiene otro partido para recuperar. Estamos con él y el miércoles seguro que va a hacerlo mejor para ayudar al equipo», comentó el zaguero quien consideró que el Valencia «pudo salir del Wanda Metropolitano con tres puntos» y destacó «el paradón de Oblak a Parejo». También hizo referencia al cambio de sistema: «Hemos venido jugando 4-4-2 con Marcelino, hicimos la pretemporada con 4-4-2, pero estamos intentado hacerlo lo mejor posible . Tenemos que adaptarnos al sistema que quiera el míster». El central de 28 años, insistió sobre la posibilidad de jugar con España: «Llevo dos temporadas buenas con el Valencia, en Champions, campeón de Copa, y jugando, Brasil no me da la oportunidad, estoy en trámites y si el seleccionador lo considera, le diré que sí».