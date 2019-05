David Albelda: «El Atlético ha robado el sitio que era del Valencia» Albelda posa para LAS PROVINCIAS. / juan j. monzó «De este año tan importante por el centenario me quedo con la ilusión que ha generado el equipo de poder optar a títulos», afirma el excapitán del club blanquinegro LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 17 mayo 2019, 01:43

David Albelda estuvo ayer en Mestalla, estadio en el que sumó títulos y más títulos hasta convertirse en una leyenda del club de Mestalla. Lo hizo como embajador de LaLiga y padrino del torneo 'Danone's Cup' que se celebra en Paterna el 1 y el 2 de junio y contará con las mejores canteras del fútbol español. Albelda tuvo tiempo para atender a este periódico y charlar sobre el futuro inmediato del Valencia, con la posibilidad de alcanzar la Champions en Valladolid y ganar la Copa del Rey contra el Barcelona.

-El Valladolid está salvado y es casi seguro que el Valencia necesite ganar, ¿le preocupa el partido?

-El Valencia tiene que pensar en él mismo y hacer su trabajo. Cualquier cosa que no sea ganar no va a darle la cuarta plaza. El que haya un pique entre el Valladolid y el Getafe o que haya historias pasadas... A la plantilla del Valladolid, que es joven, le importa tres pepinos lo que pasó antes, quieren ganar para celebrar el ascenso. El Valencia tiene que pensar en sí mismo.

-No entrar en Champions, ¿cómo puede afectar al Valencia de cara a la final de la Copa del Rey?

-Si entras en Champions, afrontas la final de otra manera, pero ya sabemos cómo somos aquí. Si lo de Valladolid no sale, habrá que ver.

-¿Ve clave la baja de Garay?

-No, tiene gente que puede suplir esa baja. El Valencia tiene una buena plantilla, evidentemente Garay tiene un papel importante pero hay otros que lo pueden hacer bien.

-Y pensando en la final de la Copa, la presencia de Kondogbia, ¿puede dar un extra de motivación o una razón al equipo para ser más optimista?

-Me preocupa que viene de estar parado mucho tiempo. Cuando estás sin competir durante una larga temporada tienes la duda de cómo vas a estar para afrontar el partido. No es un tema físico, puede estar bien médicamente pero no sé si para estar en el once.

-Se lo pregunto directamente, ¿cómo se puede frenar a Leo Messi?

-El sistema defensivo del Valencia, que defiende en conjunto por detrás del balón, creo que es óptimo para parar a este tipo de jugadores. Es lo más acertado. No de forma individual. Si están juntitos pueden pararlo.

-Este año, además de mucho coraje, el Valencia ha tenido ese puntito de suerte. Con sólo dos jornadas entre los cuatro primeros puede clasificarse para la Champions...

-Es fútbol. En una Liga tan larga, el que la gana es porque lo merece y el que llega a Champions, también.

-Independientemente de si se certifica esa cuarta plaza o de que el equipo levante el título de campeón de la Copa del Rey, ¿cómo valora la temporada del centenario?

-Se ha generado una ilusión de poder optar a títulos. En el Valencia pasan muchos años entre no sólo que se es campeón, sino entre posibilidad y posibilidad de levantar algún trofeo, de pelearlo. Me quedo con eso, con la ilusión que ha generado este equipo en un año importante.

-El Valencia es un club muy exigente, Marcelino ya lo sabe...

-Si echamos la vista atrás, no hace falta mucho, todos los años estábamos terceros y no le dábamos mérito a entrar en Champions. Y ahora ves al Atlético de Madrid y piensas: 'Nos han robado el sitio que teníamos nosotros hace unos años' y no se le daba ese valor. La gente criticaba a Emery. No es fácil, sobre todo cuando estás inmerso en tantos partidos. El Valencia jugará contra el Valladolid, quizás ellos llevan en las piernas unos 15-16 partidos menos y eso se nota. Ahora valoramos que el Valencia puede entrar dos años seguidos en Champions y cuando lo teníamos... Tenemos que disfrutar mucho más de las cosas.

-¿Considera un fracaso no estar en la final de la Europa League?

-Ni un éxito ni un fracaso. El Valencia venía de Champions. Los que vienen de allí si tienen unos cruces óptimos se pueden plantar en cuartos o semifinales compitiendo bien. No es un éxito que el Valencia esté en una semifinal de la Europa League pero tampoco un fracaso por haber caído, sobre todo porque fue ante un buen rival como es el Arsenal.

-¿Entendía esos nervios que había a mitad de temporada cuando parecía casi imposible llegar a mayo en la actual situación?

-Sí, claro, porque todo es comprensible. El Valencia ha hecho una buena segunda vuelta al igual que hizo una mala primera. Todo lo malo que salía a nivel extradeportivo en aquel momento se entendía porque no puedes planear sumar 40 puntos en la segunda vuelta. Uno valora el presente y en esa época era lógico que pasara todo eso.

-La última Copa que ganó el Valencia tiene un sabor amargo para usted, ¿espera que al ganarla se borre un poco aquel recuerdo?

-Siempre he dicho que era algo anecdótico, aquello pasó y no formé parte. No tiene nada que ver con aquella. Para el Valencia sería bueno ganarla porque es un año importante.

-La afición tiene ganas de celebración después de que en 2008 no pudiese. Usted ha vivido muchas, ¿qué recuerda?

-Llegar al aeropuerto y que estaba todo lleno... El deporte nos dio eso, disfrutamos.

-¿Entonces cree que se pueden repetir esas imágenes?

-Si hoy en día hay un equipo capaz de batir al Barcelona, ese es el Valencia. Tiene un estilo de juego que al Valencia no se le da mal. No es casualidad que el Barça no le haya ganado todavía. Muy difícil será que ellos no le dejen ninguna ocasión al Valencia porque defiende muy bien y contragolpea muy bien también. Eso sí, se tiene que ver la mejor versión del Valencia, no la de semifinales contra el Arsenal en la que encajó demasiados goles. Pase lo que pase el día 25, la Copa no será un fracaso porque delante tienes al Barça.

-Y hay otro título en juego, la Supercopa, que ha cambiado de formato, ¿le gusta?

-No, no me gusta, estoy del lado del Valencia en este aspecto. Creo que si durante un año te has ganado jugar una final, no tienes por qué disputar antes una semifinal.