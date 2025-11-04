Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El dato que confirma al Valencia como el equipo menos en forma de la Liga

Tras firmar un aceptable inicio de temporada, los de Corberán son el conjunto que lleva más tiempo sin conocer la victoria

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:12

No hace muchos años atrás, referirse al Valencia CF era hacerlo sobre un conjunto que solía estar en lo más alto. Al menos, acostumbraba a ganar un elevado porcentaje de encuentros y mantenía un estatus en los diferentes estadios a los que iba, compitiendo de tú a tú. Las tornas ahora parecen ser bien diferentes. Porque el plantel blanquinegro lleva ya varias campañas coqueteando directamente con los puestos de descenso y en este curso 2025-26 su nombre ya se plasma de forma prematura en una de esas tres plazas, travesando una de las peores rachas recientes.

El valencianismo precisa de victorias. Y estas hacen mucho que no llegan, concretamente desde el pasado 20 de septiembre, cuando el Athletic Club pisó Mestalla. Entre medio, el trámite copero ante un rival de menor envergadura como es el Maracena valió para recordar lo qué era el significado de ganar.

Y es que actualmente el Valencia se mantiene como el equipo de toda la Primera División que encadena más tiempo sin sumar un más tres, un dato que evidencia que es la entidad menos en forma de la competición. De hecho, es el único de todos los componentes de la máxima categoría que no ha conocido esa victoria durante las últimas cinco jornadas. El Oviedo y el Girona, los otros rivales en esa zona roja sí vencieron al menos una vez en este tramo concreto.

Noticias relacionadas

¿Está en peligro ahora la continuidad de Corberán?

¿Está en peligro ahora la continuidad de Corberán?

El futuro de Corona, en el aire

El futuro de Corona, en el aire

Si estiramos el hilo, en las dos divisiones que forman el fútbol profesional en España, únicamente otro club histórico como es el Real Zaragoza cuenta esos últimos cinco compromisos con un peor promedio. En todos ellos, los maños perdieron. El Valencia obtuvo un punto de quince posibles.

