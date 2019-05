Dani Parejo: «Nosotros ganamos en el campo pero nuestra afición lo hizo en la grada» Parejo, en el momento de dirigirse al banquillo tras el cambio. / txema rodríguez El futbolista cree que el título atraerá a otros buenos futbolistas para vestir la camiseta del club blanquinegra JUAN CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 27 mayo 2019, 02:54

-¿Ya ha pensado en frío lo que acaba de conseguir?

-Pues no, ahora todo es euforia y emoción pero después de once años, para un club como el Valencia y en un año tan significativo, es increíble lo que hemos ganado.

-¿Qué sintió cuando recogió el trofeo de manos del Rey?

-Mucha alegría y emoción.

-¿Qué le dijo Felipe VI?

-La enhorabuena por ganar el título y también por la temporada a nivel personal que he hecho.

-Sobre todo por lo que ha pasado siempre con usted.

-Por eso es un cúmulo de sensaciones indescriptibles. Es mi primer título y más aún como valencianista. Esto no lo voy a olvidar nunca.

-¿En qué piensa uno en el momento de levantar la Copa?

-En mis seres queridos. Tenga en cuenta que cuando no lo he pasado muy bien, cuando todo se puso muy difícil para mí, cuando he estado muy cuestionado, ellos estuvieron a mi lado en todo momento... ha sido una rubrica también especial para mí por todo el trabajo realizado. En esos momentos piensas en la familia, en la gente que se ha pegado una paliza para venir a Sevilla a animarte. Sólo tenías que ver el recibimiento que tuvimos en el campo... es inolvidable.

-¿Qué tiene de especial esto para el valencianismo y para usted?

-Fue un año difícil y complicado. Al principio no salían las cosas y el equipo ha sabido darle la vuelta gracias al trabajo y el compromiso. La semana pasada conseguimos ya un gran objetivo como es el meternos por segundo año seguido en la Liga de Campeones y esta vez le hemos puesto la mejor guinda al pastel.

-El título del 99 sirvió para inaugurar una época brillante para el valencianismo. ¿Encuentra similitudes en un caso y otro?

-Ganar títulos y jugar la Champions te da prestigio, eso hace que el Valencia sea todavía más atractivo, no sólo nacional sino a nivel europeo. Ahora a muchos y buenos futbolistas les apetecerá más venir a jugar con esta camiseta.

-¿Podemos pensar por sus palabras que el año que viene se pueda ver un mejor Valencia todavía?

-Ojalá. Estamos en un gran club porque así lo demuestran sus títulos y su historia y aunque no sea mi área de trabajo, seguro que Mateo Alemany y Pablo Longoria van a intentar hacer mejor equipo que este año.

-¿Dónde empezó el Valencia a ganar la final?

-Durante toda la temporada. Lo de Sevilla fue la guinda, era una final que había que saber disfrutarla pero es verdad que tuvimos que luchar bastante. Me acuerdo del día del Sporting, del día del Getafe, el del Betis... gracias a la gente que fue a Mestalla, al trabajo que hicimos sobre el césped... eso fue lo que nos llevó a Sevilla y lo que nos hizo poner la rubrica contra un gran equipo como el Barcelona.

-¿Qué importancia tuvo el aliento de la grada durante un partido que parecían tener controlado?

-No se lo puede ni imaginar. En el recibimiento que nos dieron ya vimos que ellos creían. No dejaron de animarnos ni un solo segundo y eso le aseguro que ayuda. Nosotros ganamos en el campo, pero nuestra afición también ganó en la grada.

-¿De quién fue la última arenga en el vestuario antes de salir?

-Fue un poco de todos. Es verdad que vi tensión en el vestuario, lo veía en las caras de mis compañeros porque todos éramos conscientes de que estaba en juego un título.

-Destacó en la víspera del partido que era importante el saber controlar las emociones y olvidarse del resultado. Les fue bastante bien.

-Pues sí, era importante centrarse en el partido, en lo que teníamos que hacer en cada momento sobre el terreno de juego sin pensar en el resultado o en la consecuencia de ganar. Por eso pienso que hicimos un gran partido.

-Esta plantilla ha demostrado ser un grupo pero se corre el riesgo de que en verano salgan piezas...

-Es evidente que algún jugador va a salir porque el fútbol es así y cada año ocurren estas cosas pero no nos podemos parar. Somos ambiciosos porque estamos en un club que tiene que luchar todos los años por jugar la Liga de Campeones y por conseguir títulos. Debemos de seguir por el camino que merece el Valencia.

-¿Qué importancia ha tenido Marcelino en todo esto?

-Es un grandísimo entrenador, siempre lo dije. Junto con Ernesto (Valverde) son los dos mejores entrenadores que he tenido. Sólo puedo darles las gracias a Marcelino porque en cada entrenamiento siempre ha creído en nosotros y se ha partido la cara por el grupo. Es pues un momento especial para él, es su primer título y estoy convencido de que no va a ser ni el primero ni el último.

-Usted nunca se lesiona y resulta que en la final tiene que pedir el cambio obligado.

-Se me subió el gemelo y no podía continuar ni ayudar a mi equipo. Sabía que un compañero podía hacerlo mucho mejor que yo. Salió Kondogbia y se dejó el alma.

-¿Es doloroso tener que retirarse?

-Claro que sí y más con treinta minutos todavía por jugarse.

-¿Temió en algún momento por el resultado?

-Es verdad que un rival como el Barcelona exige mucho. Aprietan siempre en los metros finales. Metieron el gol y todavía quedaban muchos minutos por delante. Es verdad que este año no nos ganaron en el Camp Nou ni tampoco en Mestalla. Además, tuvimos ocasiones de sobra para hacer el tercero y siempre piensas en el riesgo que hay de que te puedan empatar. Pero el equipo estuvo defensivamente perfecto.

-¿Se puede decir que fue necesario que saliera ese Valencia bronco y copero?

-Sí, cada disputa, cada duelo, el equipo estuvo increíble. Para poder ganar al Barça tienes que hacer un partido de diez porque si no es así, no les ganas. El Valencia se dejó el alma, peleamos cada pelota como si fuera la última.

-Pese a que han llegado muy agotados físicamente, fue una lástima que no se alargara un poco más la temporada.

-Hemos acabado fenomenal.

-Termina contrato en 2022 con 33 años ¿aún quedará mucho Parejo?

-Estoy muy a gusto y feliz aquí. He disfrutado mucho esta temporada, tengo la confianza del club, de mis compañeros, del cuerpo técnico... estoy en un club increíble.