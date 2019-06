Parejo sobre los amaños: «Pongo la mano por mí y por todos mis compañeros. Es un tema que ni nos va ni nos viene» Dani Parejo, a su llegada a la concentración de la selección española. / RFEF El capitán del Valencia no tener noticias sobre un supuesto interés del Barça LOURDES MARTÍ Miércoles, 5 junio 2019, 13:38

Dani Parejo está «tranquilo». El estallido de la operación Oikos hace una semana y la publicación de las escuchas realizadas por la policía al jugadores del Valladolid en relación el último partido de Liga no inquietan al capitán del Valencia que se encuentra concentrado con la Selección en Las Rozas: «Estoy tranquilo y mis compañeros y el club. Pongo la mano por mí y por todos mis compañeros. Es un tema que ni nos va, ni nos viene. El que ha hecho algo ilegal, veremos qué le pasa. Nosotros no notamos nada», Parejo ha realizado estas declaraciones en Radio Nacional y ha analizado algunas jugadas de aquel partido en Pucela en el que el Valencia certificó su pase a la Champions: »En la primera media hora nos estaban atacando, tiraron un balón al palo en la primera mitad, otro en la segunda. Hubo un posible penalti«.

El encargado de levantar la Copa del Rey en el Benito Villamarín ha desmentido que el Barça de Valverde haya contactado con él: «No tengo noticia de esto. Estoy a gusto ahora, estoy con la selección, tenemos dos partidos muy importantes, quiero disfrutar aquí, a conseguir seis puntos muy importantes y luego ya veremos. Ahora no me quiero distraer con este tipo de cosas«.

Por otra parte, Parejo, que fue uno de los futbolistas que más sentimiento le puso a las celebraciones por la consecución del título de Copa once años después, ha deseado volver «la temporada que viene» al balcón del Ayuntamiento a celebrar otro campeonato.