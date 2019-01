El lateral del Getafe Damián Suárez señaló ayer tras la derrota contra el Atlético que su equipo no fue «lo intenso y sólido» que había sido hasta ahora, y admitió que ahora les toca «corregir errores». El defensor charrúa dijo que no encuentra explicación al partido que hizo el Getafe en el Wanda Metropolitano y reiteró que hay que «corregir errores y mirar para adelante», así como «pensar en la Copa», que les enfrentará al Valencia el martes. Damián, como en la ida, apunta al once de Bordalás.