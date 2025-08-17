La Curva Nord regresa con fuerza

La pasada temporada, la asistencia media en Mestalla fue de 43.318 espectadores. En el arranque de la actual, el listón ha subido. En pleno ... puente de agosto, y con un calor de esos que te animan a encerrarte en casa con el aire puesto, 45.333 militantes se dieron cita en el templo. Eso, vale como una victoria. Es cierto que muchas de las miradas se posaron en la grada de animación. Esa que no ha desaparecido nunca pero donde sí que en los últimos años habían bajado mucho los decibelios de animación. Por motivos complejos, que no tocan en este artículo, pero que no son tan blanco y negro como muchos quieren hacer ver. La noticia de la previa es que el Valencia negoció, ese es el verbo, el regreso de las personas que dirigían la Curva Nord y que, en algunos de esos casos, fueron sacadas de la grada por el propio club en 2021. De lo que sí va este artículo es del efecto de su regreso. En ese aspecto, el dato objetivo es que se ganó en cantidad y en sonoridad. Algo que reclamaban los capitanes del equipo, que también han sido parte importante de este giro en la grada. Insistieron no sólo para ese regreso de la Curva Nord sino para que llegara contra la Real.

En esa reunión se llegó al consenso de que el regreso debía producirse dejando a un lado los cánticos ofensivos con total libertad para la crítica. Ahí, en el minuto 19, resonó en la Curva Nord como en el resto de Mestalla el «¡Peter, vete ya!», acompañado de numerosas pancartas de Lim Go Home. También es cierto que, comparado con la misma situación en las últimas temporadas, ese cántico no fue seguido por otros ofensivos contra Corona y Javier Solís, que 'heredó' el mismo que le cantaban a Anil Murthy. Todo lo que sea eliminar cánticos con faltas de respeto, bienvenido sea. Forme, o no, parte de un pacto.

Como si se tratara de un precioso, y multitudinario homenaje a Jaime Ortí, las gradas se llenaron de palmitos. De todos los tamaños y colores. También de tipos, puesto que cualquier cartón, papel u objeto susceptible de que diera aire –en la zona de prensa algunos periodistas no pararon de menear las acreditaciones con garbo– para sofocar una de las noches más pegajosas de fútbol que se recuerdan en los últimos años. Cuando el balón comenzó a rodar en Mestalla, a las nueve y media de la noche, la web de la Aemet marcaba para la zona del estadio 32 grados, 35 de sensación térmica y un 54% de humedad. Una barbaridad.

El comportamiento fuera de Mestalla también es importante. Porque, al final, no hay valencianistas de primera y de segunda. Todos comparten el mismo escudo. Ahora que el club ha accedido a levantar el veto hacia ese sector de la grada de animación a la que se negó el acceso hace cuatro años, hay que cuidar la nueva era para que dure. Como dice el dicho de 'todos los que están y todos los que son', el cántico sonoro, y numeroso, de «¡Puto vasco el que no bote!» que se escuchó en la esquina de la Avenida de Suecia con la calle Juan Reglá, y el lanzamiento de algunos objetos a la llegada del autobús de la Real Sociedad son actos igualmente condenables que ponderable es que Mestalla tenga un pulmón de animación. No todo vale y, sinceramente, lo de esos momentos de la previa no fueron el mejor inicio. Es triste recordarlo cada vez que pasa, pero ese cántico es un insulto a la memoria de todos los vascos que defendieron el escudo del Valencia, desde Eizaguirre a Aduriz, pasando por Zubizarreta o Mendieta, y lo defienden ahora con Julen Agirrezabala y Hugo Guillamón. También para los valencianistas de Euskadi. Que, por cierto, son muy numerosos. Respeto y memoria. Muy importante.