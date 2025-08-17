Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego López celebra el gol con la grada. efe

La Curva Nord regresa con fuerza

El intenso calor en Mestalla no frena a una afición ilusionada con el equipo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:55

La pasada temporada, la asistencia media en Mestalla fue de 43.318 espectadores. En el arranque de la actual, el listón ha subido. En pleno ... puente de agosto, y con un calor de esos que te animan a encerrarte en casa con el aire puesto, 45.333 militantes se dieron cita en el templo. Eso, vale como una victoria. Es cierto que muchas de las miradas se posaron en la grada de animación. Esa que no ha desaparecido nunca pero donde sí que en los últimos años habían bajado mucho los decibelios de animación. Por motivos complejos, que no tocan en este artículo, pero que no son tan blanco y negro como muchos quieren hacer ver. La noticia de la previa es que el Valencia negoció, ese es el verbo, el regreso de las personas que dirigían la Curva Nord y que, en algunos de esos casos, fueron sacadas de la grada por el propio club en 2021. De lo que sí va este artículo es del efecto de su regreso. En ese aspecto, el dato objetivo es que se ganó en cantidad y en sonoridad. Algo que reclamaban los capitanes del equipo, que también han sido parte importante de este giro en la grada. Insistieron no sólo para ese regreso de la Curva Nord sino para que llegara contra la Real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Curva Nord regresa con fuerza

La Curva Nord regresa con fuerza