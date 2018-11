La Curva Nord protestará en la calle por un nuevo conflicto

No es la primera vez que el club y Curva Nord tensan sus relaciones. Cuando no es por una cosa es por otra. Ayer, desde este colectivo de animación se anunciaba una movilización como protesta para este próximo sábado en la misma avenida de Suecia, horas antes del partido, lo que supone de alguna forma el inicio de unas hostilidades que hasta ahora se mantenían en modo pausa. El motivo principal de este malestar en la Grada de Animación se debe a los impedimentos que existen para la confección de tifos, iniciativa que se habían propuesto como una parte más de las celebraciones que se quieren hacer por el centenario de la entidad. No es la primera vez que un tifo genera controversia ya que hace tres años se prohibió uno de la Mare de Déu.

Desde el Valencia se mantiene más o menos la misma estrategia que desde hace años con este colectivo. El club no contempla un conflicto abierto de relevancia aunque por supuesto desea que sus integrantes animen en Mestalla al equipo, acción que se ha producido en casi todos los encuentros que se han disputado esta temporada. Sólo en el último, el del Girona (0-1), desde esta grada se empezaron a escuchar cánticos contra los futbolistas ('mercenarios'), a pesar de que estos, al final del encuentro, aplaudieron a estos mismos aficionados desde el centro del campo, un gesto que sorprendió porque los jugadores dieron la impresión de ignorar al resto del público.

Curva Nord emitió ayer un comunicado pidiendo que el club «respete a sus aficionados, que están siendo tratados como clientes en un año tan especial. Pedimos un centenario digno».