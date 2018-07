Hoy se cumplen tres meses de vacío femenino en el consejo tras la dimisión de Borja

Hace justo una semana, Anil Murthy se reunía con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, entre otras cosas para debatir la situación de las niñas dentro de la escuela del Valencia, con respecto a la línea masculina. La conclusión de ese cara a cara fue la intención del Valencia de equiparar el fútbol femenino a los chicos, sin entrar tampoco en excesivos detalles. Lo curioso es que el Valencia ha pasado recientemente de tener una destacada presencia de mujeres en su consejo de administración a brillar estas por su ausencia.

En concreto, desde hace justo meses se produce esta situación. Primero dimitió Layhoon, no sólo de la presidencia sino también como directiva de la entidad -desde entonces no ha vuelto por Mestalla- y hoy hace tres meses la que anunciaba formalmente su adiós fue Auxiliadora Borja, por su intención de presentarse como decana del colegio de abogados. En este largo periodo, el Valencia no sólo no ha mostrado su intención de incorporar a su junta directiva a alguna mujer sino que por ahora tampoco tiene previsto cubrir esa carencia en cuanto a número, ni mujer ni hombre. En la Fundación, curiosamente, tampoco hay presencia femenina desde la marcha de Layhoon, que ejercía como patrono por su cargo de presidenta.