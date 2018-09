La cuenta pendiente del Valencia ante el Villarreal Marcelino, al fondo, durante un entrenamiento en Paterna. / irene marsilla El conjunto blanquinegro ha perdido los tres últimos derbis TONI CALERO Sábado, 22 septiembre 2018, 00:29

valencia. La última vez que el Valencia supo ganar al Villarreal, Voro se sentaba en el banquillo, Munir y Nani formaban parte del once y Enzo Pérez, entonces capitán, atizaba a Cesare Prandelli al calor del 0-2 conseguido en el estadio del conjunto amarillo. «Siempre hablo dentro del campo, no fuera. Hace un año que me quieren sacar. Desde diciembre del año pasado cada cosa que pasa, hace un año me tildaron de tóxico. Sois inteligentes para machacar a los jugadores, también lo sois para saber de quién habló», despachó el argentino, que no consideró necesario nombrar al técnico italiano para darle un buen repaso en zona mixta.

Desde ese día (21 de enero de 2017), Valencia y Villarreal se han enfrentado en tres ocasiones con un triplete de victorias para el equipo castellonense. Fue doloroso para la parroquia blanquinegra el 1-3 de la 2016-2017, con Soldado abriendo el marcador en el primer minuto y el Villarreal, compacto, deshaciéndose de un Valencia desnortado que estaba deseoso de echar el cierre a la Liga. Fue el último partido oficial de los blanquinegros sin Marcelino García Toral como jefe del banquillo. El asturiano, que anteriormente había metido al Villarreal en la Champions, metió bisturí en el vestuario y consiguió devolver al Valencia a su sitio pero tropezó en el derbi. Las dos veces.

Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético, los únicos equipos que fueron capaces de derrotar al Valencia la temporada pasada tanto en la ida como en la vuelta fue el Villarreal de Javi Calleja y el Getafe de Pepe Bordalás. A Carlos Soler no se le ha olvidado y esta misma semana, repasando los puntos negros que han impedido el buen inicio del Valencia, admitió que una victoria en La Cerámica sería clave para salir del bache. Y el canterano, además, recordó la cuenta pendiente: «El año pasado nos ganaron y tenemos ganas».

De los últimos cinco derbis entre Villarreal y Valencia, el equipo castellonense se ha llevado cuatro. Esta racha ha llevado al conjunto blanquinegro a estar por detrás en el balance histórico con el Villarreal. Ayer recordaba la cadena Cope que el Valencia suma 13 victorias por las 16 del equipo presidido por Fernando Roig, con 7 empates.

Los golpes europeos

Calleja va a disfrutar de 24 horas menos que Marcelino para preparar el derbi porque el Valencia jugó miércoles ante la Juve y el Villarreal recibió el jueves la visita del Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Los dos técnicos se han centrado en recuperar el tono físico de los jugadores y trabajar el aspecto anímico del grupo. El Valencia sintió impotencia contra la 'vecchia signora' y el Villarreal se dejó remontar dos veces por un rival inferior para acabar sumando un punto en su estreno en la Europa League. Sendos golpes europeos que se suman a un arranque de Liga insuficiente por parte de los dos equipos.

El Villarreal sumó su primera victoria la pasada jornada contra el Leganés (0-1) y está con cuatro puntos en la tabla (sólo dos goles anotados). A pesar de su escaso bagaje, aún va por delante de un Valencia que acumula 3 puntos (tres empates) y aún no ha conseguido ganar. El 'consuelo', tanto para el conjunto blanquinegro como para el Villarreal, es que los rivales de la zona europea tampoco han empezado el campeonato a buen ritmo. Atlético de Madrid (otra categoría) lleva cinco puntos, como el Athletic o el Betis. Con cuatro está el Sevilla, junto a Levante, Real Sociedad, Eibar, Huesca y el propio Villarreal.