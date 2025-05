La crítica de Cañizares a Vinicius por lo que ha permitido en su documental en Netflix: «Puede hacer mucho daño»

J.Zarco Valencia Lunes, 19 de mayo 2025, 23:50 Comenta Compartir

El documental de Vinicius Jr en Netflix ha generado un gran enfado en la afición del Valencia CF y también en el propio club, que este lunes ha emitido un comunicado solicitando una rectificación: «Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra afición deben prevalecer. El Valencia CF se reserva las acciones judiciales que en derecho le asistan».

Por otro lado, Jupol ha defendido este lunes la «actuación profesional» de la Policía Nacional ante las «insinuaciones de racismo» que este sindicato de la Policía Nacional atribuye al documental. «Es rotundamente falso que la Policía actúe movida por criterios raciales», han señalado.

Quien también se ha pronunciado ha sido el exguardameta del Valencia CF Santiago Cañizares, durante el 'Tiempo de Juego' de este domingo en la cadena COPE. Uno de los episodios que más enfado han generado ha sido que Netflix subtitulara como «mono, mono» en lugar de «tonto, tonto» un cántico de la grada al brasileño.

«No se corresponde a la realidad de aquel día», señaló Cañizares, que recalcó que se dijo 'tonto, tonto' y no 'mono, mono': «Desde Valencia no. Todos las presentes, a muchos compañeros de aquí, de esta emisora, de un lado y de otro, dicen que eso no sucedió así».

Adenás, criticó que el futbolista haya permitido que el documental ofrezca una información falsa: «Vamos a ver, si has practicado el documental y crees que hay determinadas situaciones que además pueden hacer mucho daño, porque son muy delicadas, y crees que no se han producido y demás, supongo que antes de emitir el documental...».

Temas

Netflix