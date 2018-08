«Creo que a los puntos merecimos ganar porque fuimos superiores más tiempo» Marcelino gesticula en la banda durante el partido. / jesús signes Marcelino Entrenador del Valencia | «Ojalá el Valencia conmigo o sin mí sea capaz de acercarse al Atlético», afirma el técnico blanquinegro LOURDES MARTÍ Martes, 21 agosto 2018, 00:19

valencia. Marcelino García Toral abandonó ayer Mestalla con la sensación de que el Atlético se había 'escapado vivo' del partido. «Creo que a los puntos merecimos ganar porque no sólo en el tramo final tuvimos ocasiones, también en la mayor parte fuimos superiores a ellos pero sabemos el gen competitivo de Simeone. Sus éxitos son por algo», afirmó el entrenador del Valencia quien se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos. «Estoy orgulloso del equipo, remontar un resultado adverso no es fácil, el partido estuvo igualado hasta su gol. Nos quedamos a mitad de camino pero reconozco el trabajo de mis jugadores y estoy agradecido a la afición porque nos ayudó y la unión que demostramos la temporada pasada se mantiene. Va a ser importante para toda la competición que estemos así de unidos», añadió el asturiano.

La temporada pasada el Valencia no pudo vencer al Atlético en ninguno de los dos partidos, una circunstancia que ayer se repitió por lo que habrá que esperar al partido de vuelta en el Wanda (o al sorteo de Copa) para al fin romper esta racha, sin embargo, Marcelino cree que el equipo estuvo «más cerca que nunca» de ganar al conjunto madrileño. «Hicimos muchísimas más ocasiones que en los dos partidos de la temporada pasada. Estuvimos más cerca, pero lo difícil es mantener la regularidad durante toda la temporada y hay que ver cómo evolucionamos con una competición nueva que es la Champions. Tenemos la suerte o mala suerte de tener delante tres transatlánticos (Madrid, Barcelona y Atlético) y pelearemos por estar allí arriba», dijo.

Para lograr afianzarse en la parte alta de la tabla, Marcelino reconoce que cuenta con jugadores con más calidad que en su primer año en el Valencia pero recuerda que esto no es sinónimo de éxitos. «Tenemos una mejor plantilla que la temporada pasada pero eso no quiere decir que tengamos un funcionamiento de equipo mejor. Hay cosas como sentirse importante todos jueguen diez minutos u 80... debemos ir despacio, ser humildes y jugar así 90 minutos. La sensación que tengo es que vamos mejorando», argumentó. Al entrenador no le gustan las comparaciones con el Atlético de Simeone ya que le parece algo excepcional: «Para mí es imposible estar siete o ocho años en un club, es algo casual no habitual. Creo que es una situación que nos podemos fijar pero cada equipo tiene su historia, su manera de concebir el fútbol. Ojalá el Valencia conmigo o sin mí sea capaz de acercarse al Atlético».