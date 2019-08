Correa mantiene atascado a Rodrigo Rodrigo disputa un balón durante el duelo ante el Celta. / afp La oferta del Milan por el argentino, clave en la salida del hispano-brasileño, sigue sin satisfacer al Atlético de Madrid JORGE PEIRÓ VALENCIA. Jueves, 29 agosto 2019, 00:23

La salida de Rodrigo Moreno del Valencia no se desatasca. La clave principal reside en Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid. El atacante argentino, pretendido fuertemente por el Milan, no termina de encauzar su salida rumbo a Italia para activar el movimiento de Rodrigo hacia el Metropolitano. El equipo de la capital de España exige cincuenta millones por Correa pero el cuadro rossonero no parece alcanzar esa cifra, se plantan en una cantidad que ronda los cuarenta millones, según apuntan desde Italia.

El futbolista del Atlético lleva tres días sin entrenarse bajo las órdenes del Cholo mientras se resuelve su salida. En su primera ausencia, el delantero se ejercitó en el gimnasio en solitario mientras que en la segunda no hubo versión oficial. La última sesión en la que no estuvo con sus compañeros, la de ayer, vino determinada por un proceso febril vírico, según explica el club rojiblanco.

A André Silva, delantero del Milan también vinculado al Valencia hace unos días, tampoco se le ha encontrado salida en Italia. Su equipo trabaja en los últimos días de mercado para buscar una alternativa en caso de que no puedan hacerse con los servicios de Correa. Uno de los nombres que retumba por las oficinas milanistas es el del brasileño de Gremio, Everton Soares. La operación acariciaría los cuarenta millones, una cantidad algo más asumible para el combinado italiano. Independientemente de la resolución de este baile de delanteros, el Valencia contará con otro ariete como Manu Vallejo, al menos hasta diciembre, si no llega una suculenta oferta por él.