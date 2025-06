Corberán visita a los alumnos de Escoles Cor Blanquinegre

Juan Carlos Alonso Valencia Lunes, 16 de junio 2025, 17:27 Comenta Compartir

«Lo más importante es que eso que habéis aprendido os lo llevéis con vosotros y lo apliquéis, que no se os olvide cuando las ... cosas salen bien ni cuando no salen bien; me habéis dicho que no os vais a rendir, pues cuando las cosas no salen bien ya no os podéis rendir; me habéis dicho que vais a luchar, pues hay que luchar».

Con este mensaje ha finalizado el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, el encuentro que ha tenido con 27 alumnos (seleccionados por méritos académicos y deportivos) de Escoles Cor Blanquinegre, iniciativa deportivo-educativa de la Fundació VCF, proyecto que ha alcanzado los 10 años de funcionamiento en la temporada 24-25. En la línea de ese mensaje y a la pregunta que le han hecho sobre cuáles han sido las claves para conseguir los resultados alcanzados en la segunda vuelta, el técnico ha respondido que la primera clave es que «todo el equipo se ha comprometido y ha luchado mucho cada día para lograr el objetivo, nunca ha dejado de luchar; y la segunda más importante es que todos han ayudado, los que han jugado más y los que han jugado menos, para conseguir el objetivo». «Para mí, hay dos valores que un equipo nunca debe olvidar, uno es no rendirse nunca y otro es buscar siempre soluciones para conseguir que las cosas salgan como tú quieras», ha destacado Carlos Corberán. Escoles Cor Blanquinegre se desarrolla cada curso, con la colaboración de la Diputació de València, en 20 centros escolares de la Comunitat Valenciana con un contexto social no exento de dificultades, beneficiando cada temporada directamente a una media de 300 participantes e indirectamente a cerca de 3.500. También le han preguntado por lo más importante a la hora de gestionar a un grupo, a lo que el técnico ha respondido del siguiente modo: «Son dos cosas, ser exigente, porque en mi trabajo se trata un poco de que vean que pueden hacer muchas cosas; y generarles la ilusión de que las hagan y mejorarles para que las hagan mejor. Eso conlleva exigirles y también comprenderles porque si no les comprendemos es difícil ayudarles». Desde la temporada 2015-16, técnicos de la Academia VCF, del Valencia CF Femenino y de la Asociación Futbolistas VCF imparten entrenamientos semanales cargados de valores en cada uno de los colegios seleccionados, entrenamientos que ayudan a los responsables de los colegios como herramienta educativa. En este contexto de valores, Corberán ha explicado a los 27 alumnos de Escoles Cor Blanquinegre y sus docentes lo siguiente: «Para mí, por encima de ganar lo más importante es hacer todo lo que podemos hacer para ganar; y a nadie nos gusta perder, pero peor que perder es no haber hecho todo lo posible para haber evitado perder».

