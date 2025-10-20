Corberán: «Solo con la mentalidad no es suficiente. Tenemos que seguir creciendo«

Un punto y a casa. Lo mejor del partido de un Valencia cuya imagen continúa generando muchas dudas. Ante el Alavés, los de Carlos ... Corberán lograron un empate que al menos les permite sumar 9 puntos.

Así vio Carlos Corberán el partido:

¿Está contento con lo que ha visto hoy?

«Nosotros siempre vamos a ser críticos y autoexigentes con nosotros y con el equipo, me quedo que con una situación de dificultad el equipo ha podido mantenerse, ha respondido con la mentalidad necesaria, sólo con eso no es suficiente pero sin esa mentalidad no hubiese podido conseguirse ese punto. Me quedo con el inicio, luego ellos han dado un paso adelante y no hemos podido pero he visto a un equipo sufrir y ha sabido hacerlo, veo en este punto una evolución»

Comert

«Un golpe en el muslo que le impedía continuar, vamos a ver si es lesión o no»

Ampliar El exjugador del Alavés Luis Rioja protege un balón ante Youssef Enríquez. EFE

¿No se puede pedir más no se puede ganar fuera de casa?

«Para mí el equipo en ningún momento ha intentado dar un paso atrás, el equipo ha estado más ajustado en la segunda parte, no logramos meter al Alavés en su campo pero el Valencia no se ha quedado satisfecho con el punto en ningún momento»

El Valencia ha empezado asustando

«Los primeros minutos, cuando el Alavés nos presionaban nosotros podíamos jugar con la velocidad de Danjuma, Diego, Rioja y Hugo Duro pero a partir de ahí tu capacidad de superar presión no lo puedes hacer porque el Alavés te presiona entonces empiezas a jugar en tu campo y ellos han encontrado el modo, no sólo de defendernos, también de atacarnos, en la segunda parte lo hemos intentado pero nuestro nivel de juego no ha sido suficiente. La forma de crecer es de mentalidad y esto lo he visto durante todo el partido».

Primeras nueve jornadas, le falta continuidad

«Para mí creo que sólo con la mentalidad no es suficiente tenemos que crecer, con la mentalidad de que el equipo no se hunda, el equipo, un equipo se sostiene cuando la mentalidad competitiva es suficiente, lo que le aseguramos a la afición, que entendemos que es normal que no ve lo suficiente, que nosotros nos vamos a dejar la piel y vamos a insistir»

Ocasión y final

«El inicio ha sido bueno, no sólo hemos tenido una opción, hemos tenido varias, luego el Alavés ha sido superior ha logrado que el partido se jugase donde querían, al final he visto la mentalidad de mis jugadores hasta el último minuto y gracias a eso el equipo ha sacado un punto»