Corberán es sincero: «Tenemos que jugar mejor» El técnico del Valencia habla en la previa del derbi ante el Villarreal sobre la situación del equipo blanquinegro

Marc Escribano Paterna Viernes, 24 de octubre 2025, 13:30

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi de la Comunitat Valenciana que enfrentará al conjunto blanquinegro con el Villarreal, este sábado en Mestalla a partir de las 21 horas. Tras el empate a cero con el Alavés, el Valencia necesita una victoria para recuperar sensaciones ante un rival de entidad, aunque tendrá que hacerlo con alguna que otra baja que alterará los planes del técnico valencianista.

Las bajas y los lesionados

«La plantilla está la misma que estuvo disponible contra el Alavés, exactamente los mismos, ni bajas ni incorporaciones».

Sobre el rival, el Villarreal

«El Villarreal ha hecho una plantilla muy competitiva porque compite en Champions y sabemos la exigencia del partido de mañana».

Danjuma, Guerra y Raba, extramotivados por ser exs del Villarreal

«La motivación máxima que puede tener un jugador del Valencia es representar al equipo, y no puede haber una motivación más grande que el presente por encima del pasado».

La carga emocional del partido

«Veo un partido que se juega en Mestalla y eso te activa, jugamos con nuestra gente y le tenemos que dar lo mejor, y ellos nos devuelven el doble, y para mí eso es lo más especial del partido».

Carencias defensivas

«No siento que el equipo haya perdido capacidad competitiva, pero sí entiendo que tenemos que jugar mejor. Eso nos lo exigimos porque lo creemos así, y si el equipo sigue con la mentalidad que mostró el otro día de entrega y esfuerzo ante el Alavés, y le añadimos esa mejora del juego, el equipo va a competir mejor en los partidos».

El sistema

«No creo que los sistemas modifiquen mucho, siempre tratamos de tener diferentes alternativas para manejar durante el partido, porque los partidos cambian. Y tener alternativas sólidas te ayudan a ser competitivos».

Los malos datos ante el Alavés y del equipo en general

«En Vitoria, el dato afirma lo que pienso, la mentalidad fue buena pero tuvimos que jugar mejor. Los datos de la temporada, me lo pones muy fácil, sólo podemos mejorar. Estamos convencido que con esa mejora en el juego llegarán los resultados».

La comunicación con la directiva

«Lo privado lo dejo siempre en el ámbito privado. Mi misión es hacer lo mejor para conseguir el rendimiento del equipo, y cuando no lo consigo, me pongo como el primer responsable por no haberlo conseguido».

Defensa de las jugadas a balón parado

«Hay dos acciones donde el Alavés nos consigue crear peligro. La última es un balón al poste donde ellos cargan mucho el primer palo y el balón no es un córner, una falta lateral muy hundida, y el balón elimina a todo el equipo y da en el poste. El otro es una falta lateral más alta, y nos ponen dos jugadores en la zona de lanzamiento, y eso hace que la línea se hunda un poquito más, y consiguen imponerse en ese remate y ahí tienes que tener la respuesta del portero, que estuvo a gran altura. Tenemos que aumentar la efectividad del balón parado. No por no conceder goles vamos a dejar de trabajar y mejorar algo que es tan importante que en los tres partidos previos, el equipo concedió cuatro goles. Nos ha costado dos partidos y son puntos que nos harían estar en una situación distinta a la que estamos».

Sobre los lesionados misteriosos, Ugrinic y Foulquier

«En el caso de Foulquier, en la semana previa al partido de Girona, que fue corta porque jugamos en Oviedo, empezó a notar que en la rodilla no tenía normalidad y no se encontró bien para jugar. Insistió en estar con la plantilla para ver si mejoraba, la sensación clínica no mejoró y por eso no jugó contra el Girona. Se hicieron pruebas y se estipuló un tratamiento, del que estamos ya en la última fase, en las próximas dos o tres semanas estará mejor para ayudar al grupo. En cuanto a Ugrinic, es un jugador que vino haciendo pretemporada porque la liga en Suiza empieza antes, y al llegar aquí, a la segunda semana, nota una molestia leve en la rodilla, que le hizo empezar un proceso de tratamiento. Es una molestia puntual que no es permanente, pero el jugador no está en condiciones para rendir porque hay momentos que tiene dolor que le dificultan entrenar y competir. Ese dolor se agudiza en el partido previo a Girona, y por eso no está preparado. Está en una nueva fase de tratamiento y entendemos que en los siguientes diez días estará con el grupo, con una sensación de dolor que le permita tolerar la carga de entrenamientos y de partidos. Ambos son jugadores importantes y desafortunadamente no los tenemos con el equipo. Cuando pierdes jugadores hay que sacar lo mejor de lo que tenemos».

El ambiente de Mestalla

«Del partido del Oviedo no nos olvidamos nosotros, porque la sensación en Mestalla siempre queremos que sea la mejor. Para nosotros es un orgullo representar a la afición que representamos, y no hay preocupación porque todo empieza en nosotros. Cuanto más le das, más recibes. Nos centramos en hacer nuestro trabajo y la afición quiere ver a su equipo ganar, compromiso y entrega, y eso depende de nosotros. Luego los partidos hay veces que te salen perfectos y rodados, y otros como el de Oviedo que se tuercen».

Qué le pasa al equipo

«Siempre pienso que los resultados son consecuencia del juego, y eso significa que no hemos alcanzado el juego deseado. Lo primero es que esto es fútbol de élite, es máximo nivel, y el que se prepare solo para los momentos buenos... no existen. Hay dinámicas, y todos los equipos vamos a pasar momentos dulces y agrios. Ante eso, lo primero, preparados todos para afrontar ambos, porque la élite conlleva ambos momentos. Es una plantilla donde hemos tenido muchos cambios, algunos ya están presentes y otros no, pero el equipo se tiene que acoplar. Encontrar la armonía y el juego cuesta. Nuestra responsabilidad es buscar la mejor versión del equipo y que funcione en ataque y en defensa. Trabajamos staff y jugadores para conseguirlo. El Villarreal viene de cuatro partidos sin ganar, y eso habla de los rivales a los que enfrentas. Porque eso es el fútbol de élite. El equipo lo que tiene que hacer es no rendirse. Cuando no llega, yo me siento el primer responsable».

Cambio en el centro del campo

«Los jugadores de la pasada temporada han cambiado, por tanto tenemos que volver a crear un juego con los que somos y que nos permita ser competitivos, esa es la búsqueda. La mejora individual de todos consigue la mejora colectiva. Ese es el proceso en el que estamos inmersos».

Cómo está Copete

«Ayer no pudo entrenar porque aún tenía molestias del golpe, ha habido una mejoría abismal y le permite estar disponible para mañana».

El Villarreal, un espejo en el que mirarse

«En el fútbol siempre tienes que tratar de encontrar un equilibrio con la competitividad y el juego. La parte mental del esfuerzo y la intensidad te mantiene en los partidos cuando no tienes el juego. ».

Sobre José Gayà

«Está con muchas ganas de competir mañana y de ayudar al equipo, tanto en Mestalla como fuera de casa. No pongo en duda lo que representa como capitán del equipo».

La competición, mejor para aprender que los entrenamientos

«Ni estoy a favor ni en contra. Cada partido es un mundo, es verdad que las cosas que nos pasaron contra el Alavés no es lo mismo que prevés que te puede pasar mañana contra el Villarreal, un equipo distinto. Siempre hay elementos comunes que forman parte del aprendizaje. Por eso se pasa tiempo con la plantilla comentando el partido. La propia competición previa te ayuda, y el entrenamiento también».

El Villarreal, muchos años sin ganar en Mestalla

«En el fútbol no podemos mirar el pasado, nos centramos en el presente. Es un rival que juega Champions y ha hecho una plantilla para afrontar tres competiciones. La ilusión de mañana es demostrar que somos un gran Valencia».

El calendario

«Siendo sincero, hay motivación cuando juegas contra grandes equipos, todos deseamos jugar contra ellos y dar nuestra mejor versión. El que no siente motivación ahí, no convive con el fútbol de élite. Una cosa son las expectativas y sobre el papel, pero queremos jugar partidos de nivel y dar nuestra mejor versión en ellos».