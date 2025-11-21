Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán da indicaciones a sus jugadores ayer en Mestalla. AFP

La novedosa decisión de Corberán para el derbi

El técnico valencianista ha repetido por primera vez alineación tras trece jornadas de liga

R.D.

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

Por primera vez en este temporada de liga, Carlos Corberán repitió once... sí, tras 13 jornadas. Si algo ha caracterizado al Valencia en esta campaña han sido los continuos cambios en el once titular. De hecho, el técnico del conjunto che había elegido 12 alineaciones diferentes: el equivalente a las jornadas disputadas.

En esta ocasión, una de las sorpresas ha sido Lucas Beltrán, quien repite en la titular en lugar de Hugo Duro. A pesar de que el argentino no ha marcado aún en sus 9 partidos disputados (solo 339 minutos), a Corberán parece gustarle y le ha dado el voto de confianza en un derbi vital para alejarse del descenso.

Una de las dudas previas al derbi ha sido la elección entre Luis Rioja o Diego López. Finalmente el técnico ha seleccionado al segundo; aunque la mayoría de aficionados reconocen la importancia del ex del Alavés. De hecho, Rioja ha sido crucial para el Valencia esta temporada, contribuyendo con dos goles y una asistencia.

