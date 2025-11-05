Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Thierry, en el partido del Bernabéu. AFP

Corberán ensaya con defensa de cinco sin Thierry

El objetivo es tratar de cerrar la portería ante el Betis en Mestalla, ya que el Valencia ahora es el segundo equipo más goleado de Primera

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

No puede el Valencia sobrevivir en la Primera División siendo el segundo equipo más goleado de la categoría. Podría en todo caso hacerlo si tuviera ... un potencial ofensivo descomunal que compensara ese déficit defensivo. Pero como no es así, toca buscar soluciones que no hundan más al equipo. Sobre todo cuando a Carlos Corberán se le ha caído por su propio peso la apuesta de Thierry para el lateral derecho teniendo en cuenta la baja por lesión de Foulquier. Thierry no está al cien por cien. En realidad, está a un nivel bastante bajo y en los últimos partidos su participación ha dejado mucho que desear, viéndose implicado en acciones decisivas que han perjudicado a su equipo.

