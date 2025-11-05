Corberán ensaya con defensa de cinco sin Thierry

No puede el Valencia sobrevivir en la Primera División siendo el segundo equipo más goleado de la categoría. Podría en todo caso hacerlo si tuviera ... un potencial ofensivo descomunal que compensara ese déficit defensivo. Pero como no es así, toca buscar soluciones que no hundan más al equipo. Sobre todo cuando a Carlos Corberán se le ha caído por su propio peso la apuesta de Thierry para el lateral derecho teniendo en cuenta la baja por lesión de Foulquier. Thierry no está al cien por cien. En realidad, está a un nivel bastante bajo y en los últimos partidos su participación ha dejado mucho que desear, viéndose implicado en acciones decisivas que han perjudicado a su equipo.

Tanto que incluso el entrenador valencianista se plantea seriamente cambiar el dibujo de su equipo. Aunque no es la primera vez que el Valencia juega con defensa de cinco, lo cierto es que en el ánimo de Corberán no estaba esa intención. Pero los hechos le están empujando a ello y es una de las pruebas que ha venido entrenando en Paterna. Aún sin Diakhaby, Corberán está plantándose echar mano de Comert y poner atrás a Tárrega y Copete, con Rioja y Gayà en las bandas. Thierry se quedaría de esta forma en el banquillo.

En esas probaturas que se hacen en Paterna crece la posibilidad de que haya otra novedad para ese trivote en el centro del campo. Pepelu se mantendría y se sumaría a la titularidad Javi Guerra –que sorprendentemente fue suplente contra el Real Madrid–, con Almeida como tercer elegido. Delante, el fijo es Danjuma y quizás Diego López.