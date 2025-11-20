Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
Carlos Corberán, en rueda de prensa. VCF
Rueda de prensa

Corberán: «Dimitrievski se ha disculpado, tendrá una sanción económica, y el tema está zanjado»

El entrenador del Valencia valora la situación del portero normacedonio y habla del Levante en la previa del derbi del viernes en Mestalla

Marc Escribano

Marc Escribano

Paterna

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta a su equipo ... con el Levante, este viernes en Mestalla a las 21 horas, en una nueva edición del derbi de la ciudad. El técnico blanquinegro volvió a ponerse delante de los micrófonos tras el parón de las selecciones y respondió a preguntas sobre los temas de actualidad del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  10. 10

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán: «Dimitrievski se ha disculpado, tendrá una sanción económica, y el tema está zanjado»

Corberán: «Dimitrievski se ha disculpado, tendrá una sanción económica, y el tema está zanjado»