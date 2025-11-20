Corberán: «Dimitrievski se ha disculpado, tendrá una sanción económica, y el tema está zanjado»

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta a su equipo ... con el Levante, este viernes en Mestalla a las 21 horas, en una nueva edición del derbi de la ciudad. El técnico blanquinegro volvió a ponerse delante de los micrófonos tras el parón de las selecciones y respondió a preguntas sobre los temas de actualidad del club.

Sobre las declaraciones de Stole Dimitrievski

«Para nosotros el tema de estas dos semanas ha sido el partido que jugamos mañana, pero entiendo la pregunta. Hoy Stole ha vuelto y eso nos ha permitido hablar con él, he tenido una conversación individual y luego con todo el equipo, en esa conversación el jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas, porque como ya comuniqué anteriormente y repito, en el Valencia nadie juega o deja de jugar por contrato, eso no existe. Él es consciente y ha pedido disculpas al vestuario y al staff, y con eso yo me rijo por el régimen interno que aplicamos a los futbolistas y va a tener la sanción económica propia de ese régimen, y con las disculpas y la conversación que hemos tenido, yo doy por zanjada la situación con Dimitrievski».

Sobre Filip Ugrinic y el centro del campo

«Tanto Foulquier como Ugrinic del grupo de lesionados que teníamos han hecho entrenamientos parciales casi completos. Por lo tanto ambos van a estar en la convocatoria siendo conscientes de que eso no significa que estén en la normalidad de otros jugadores. Van a seguir con los tratamientos ambos, pero es una noticia muy positiva contar con ambos. Nosotros contra el Betis no modificamos la forma de defender, pero sí es verdad que en el ataque el equipo hizo algo menos natural, que es la salida de tres con un mediocentro en vez de con un lateral. Manejamos todas las opciones en función del rival, porque te puede ayudar. Yo lo que resalto del partido previo es la mentalidad de los jugadores y eso es muy positivo para seguir creciendo y mejorando».

El primer derbi en el banquillo

«El hecho de que sea viernes no es algo que nosotros estipulamos, nos adaptamos, pero lo que es para resaltar es la respuesta de nuestra afición. Las entradas están agotadas, eso solo aumenta el deseo de darles lo que merecen. Queremos demostrar lo mucho que nos importa nuestro club y nuestra ciudad. Es el deseo de la plantilla, y tenemos el reto de llevarlo mañana al campo».

El Valencia, en construcción

«Siempre he pretendido que el equipo juegue de la mejor forma posible, a veces lo conseguimos y acertamos, y otras veces no. La pretensión del Valencia es que ataque con mucha valentía y personalidad. A veces hay ajustes que tienen que ver con el rival que funcionan más o menos, y por eso el proceso de construcción es una constante y nunca está acabado. Por eso este trabajo es tan bonito porque siempre tienes el reto de seguir creciendo y mejorando. El otro día hubo momentos en los que el equipo estuvo muy suelto y cómodo con la pelota, recordando a momentos de la temporada pasada. Vamos a tratar de que el rival no esté cómodo, por eso siempre va a ser un reto que nos debe permitir superarlos».

Stole Dimitrievski, en la Copa del Rey

«Tenemos tres grandes porteros, y hablar de algo que no sea el Levante no entra en mi cabeza. Dimitrievski estará en la convocatoria. Ha habido una sanción, a nivel económico, y a nivel deportivo es un tema zanjado».

Salida de Miguel Ángel Corona y la dirección deportiva

«Lamento no darte tanta información, pero sí te diría que desde que llegué, mi relación fue cordial, estrecha y diaria, por eso yo le deseo a nivel personal y profesional suerte en esa nueva etapa. Con respecto a la nueva estructura no soy yo quien deba responder. Centrado en todos los aspectos que tienen que ver con el juego, con la identidad y la forma de jugar del equipo, que es la función que tiene un entrenador, por lo tanto, no puedo dar respuesta a esas inquietudes».

Sobre las lesiones de Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani

«En las cuatro lesiones que hemos manejado, hemos tenido dos hemos tenido problemas de rodilla que aunque sean diferentes, no eran lesiones de larga duración, y son lesiones que con un tratamiento hay que ir viendo con la carga de entrenamiento cuál es la respuesta de los dos jugadores, de Ugrinic y Foulquier. Y las otras musculares, eran lesiones de larga duración, ambas la fecha con la que se trabaja de recuperación de ambos es similar, todavía quedan días, alrededor de dos semanas, porque cuando se entra en esa fase final, marca mucho cuándo puede volver. Ambos están teniendo una buena recuperación pero estamos en esa última fase que marcarán ».

Sobre el Levante

«El Levante es un equipo muy competitivo, que lo ha demostrado contra el Madrid, Barcelona y Atlético, ha ganado fuera de casa, y es un equipo que nos va a exigir muchísimo. Ha mantenido una buena base del año pasado y han tenido incorporaciones que aumentan su capacidad. La clasificación también habla de la igualdad que puede haber en el campo. Lo que sucedió anteriormente no tiene por qué suceder en el presente, somos conscientes de la exigencia del partido de mañana».

Sobre Etta Eyong y un posible interés en verano

«Cuando un jugador consigue esos números, significa que es un jugador importante y que sin ninguna duda nos va a exigir mucho a nivel defensivo, y es un jugador con un físico que le permite hacer muchos esfuerzos. Es un buen delantero que mañana nos tiene que aumentar la capacidad de concentración y de exigencia. En los mercados siempre salen rumores, estoy contentísimo con los delanteros que tengo, mi objetivo es sacarle siempre el rendimiento a los jugadores muy buenos que tengo».

Sobre si siente la importancia del derbi

«Paso demasiadas horas aquí en el club y comparto poco espacio y tiempo con la ciudad en la que vivo y trabajo. Para nosotros es un partido especial por muchos motivos, el derbi es un partido especial para la ciudad, y jugamos en Mestalla y queremos revertir la dinámica de resultados, porque la semana previa ganamos en sensaciones pero no en resultado. El equipo tiene ganas de que llegue el equipo siendo conscientes de la exigencia».

Sobre Julián Calero

«Tenemos personas en común, pero no habíamos coincidido anteriormente. Por encima de eso, consiguió devolver el año pasado al Levante en una situación difícil a Primera, y está haciendo un equipo muy competitivo, está transmitiendo esa exigencia y fruto de ello tiene mucho que ver Julián y la plantilla que conforma el Levante».

La forma de jugar y el poco acierto de Lucas Beltrán

«A nivel de juego el equipo siempre tiene que tener posibilidades en un partido. Las posibilidades permiten aumentar la incertidumbre para el rival y siempre y cuando sean posibilidades donde el equipo se sienta cómodo, nos hace competitivos. Mañana el rival nos puede presionar con dos puntas o con uno y un mediapunta, y en función de ello, tú generas una superioridad. En función de lo que pase, el equipo debe ir encontrando qué es lo que más nos interesa para mostrar nuestra intensidad. Lucas Beltrán es diferente a Sadiq y Hugo Duro, y me gusta tener jugadores que nos aporten cosas diferentes. Pero no veo ninguna limitación en ninguno de ellos».

Sobre si el futuro director deportivo tiene que ser de la casa

«La historia que ha conseguido hacer el Valencia hace que en el mundo se conozca para cualquier persona relacionada con el fútbol. Por lo tanto es un tema que ahora mismo deseo más y estoy centrado en que la afición vea mañana a ese Valencia que queremos, atrevido e intenso, y mi foco está en ello. El Valencia habla por sí solo».

Sobre si el horario beneficia al Levante

«No, la verdad que no fijamos ni Levante ni Valencia el día de partido, ni los horarios. Los clubes construimos plantillas que nos permitan superar lesiones o cualquier cosa. Las lesiones y las cargas pasan cuando los tienes aquí o con la selección. Llegamos en igualdad de condiciones».