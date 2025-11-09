Corberán deja en el banquillo a uno de los fijos y vuelve Javi Guerra al once inicial frente al Betis El entrenador del Valencia también alinea a Almeida para intentar sumar una victoria en Mestalla

Lourdes Martí Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:41 Comenta Compartir

La victoria del Girona el sábado ante el Alavés (1-0) acentúa la necesidad del Valencia de ganar en la tarde del domingo frente al Betis. Para lograrlo, además de apelar siempre al factor Mestalla después de que incluso durante la última semana Ricardo Arias pidiese a la afición que empuje al equipo, Carlos Corberán ha introducido algunos cambios en el once inicial.

Los de Corberán acumulan seis partidos sin ganar y el rival no sabe lo que es todavía perder como visitante. Es de hecho el único equipo que no ha perdido todavía fuera y ha sumado cuatro empates lejos del Villamarín. Pese a estos números, Mestalla, con 44.664 espectadores de media pese a la mala dinámica. El estadio del Valencia registra un 3,28% de afluencia mayor que la temporada pasada en los cinco primeros encuentros de Liga, con 223.323 aficionados en total.

Uno de los jugadores fijos para el entrenador de Cheste, y uno de los más regulares la pasada campaña, Luis Rioja se queda en el banquillo. Agirrezabala, Thierry Rendall, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Javi Guerra, André Almeida Diego López, Danjuma y Lucas Beltrán son los once hombres escogidos.

Por su parte, Manuel Pellegrini ha alineado a Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Fornals, Lo Celso, Antony, Abde y Cucho Hernández.