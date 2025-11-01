Corberán: «Todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos»

Otra visita a un grande y otra goleada. El Valencia de Carlos Corberán no carbura. Sin intensidad, sin apenas cometer faltas sobre el Real ... Madrid, que jugó a placer, el equipo blanquinegro continúa sumando derrotas. Tras la humillación en el Santiago Bernabéu, el Valencia volverá a Mestalla el domingo (18:30 horas) para jugar contra el Betis en un encuentro en el que están obligados a ganar.

Así vio Carlos Corberán el partido:

«No hemos hecho un buen partido, el arranque del equipo ha sido el adecuado, durante los primeros 15 minutos hemos respondido pero tras ese golpe del penalti nos ha mermado y el equipo se ha ido descomponiendo en ataque y defensa. En la segunda parte hemos intentado competir por dignidad, había 600 personas del Valencia y hemos intentado por ellos, por el escudo y el club pero no ha salido»

Sensaciones

«Para poder competir bien aquí, hay que defender bien, no puedes quedarte expuesto a 50 metros de la portería, tienes que controlar y tratar de extender ataques, es lo que más nos ha costado, no hemos podido encadenar tres o cuatro pases seguidos para intentar de desequilibrar»

¿Puede revertir la situación?

«Todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, tengo que hacer análisis, positivo ha habido poco más allá de esos 15 minutos y ver qué hacer para poder dar la vuelta a la situación en el próximo partido»

Javi Guerra

«Que todos estemos a nuestro mejor nivel es sin duda la manera de sacar esto. Hemos empezado con línea de 4 y con dos mediocentros con distintas características a las de Javi a mí me hubiese encantado sacarlo antes pero debíamos ajustar el sistema»

¿No siente vergüenza de la imagen del Valencia en los estadios grandes?

«Entiendo y respeto los sentimientos del aficionado, queremos defender el escudo de la mejor manera pero no lo hemos conseguido»