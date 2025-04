Corberán, cauto con Europa: «Nuestro objetivo no ha cambiado y sería un error pensar que así ha sido»

El Valencia ultima la preparación del partido de este sábado ante el Rayo Vallecano (14 horas, DAZN), para el que contará con las ... bajas ya conocidas por lesión de Thierry Rendall e Iván Jaime, aunque este último está ya en la recta final de su recuperación y podría reaparecer en la próxima jornada ante Las Palmas. No obstante, el entrenador Carlos Corberán se mostró tranquilo en rueda de prensa, esquivando las preguntas sobre entrar en Europa y centrándose en el partido de Vallecas.

Partido ante el Rayo Vallecano

«También de nuevo un partido de mucha exigencia, porque lo es. En un campo distinto por dimensiones que condiciona el juego y ante un rival que tiene una identidad muy clara, que presiona mucho y que es muy agresivo con y sin balón. Su ritmo y su energía es muy alta y eso hace que el nivel de activación va a tener que ser enorme, fruto del estilo y de esas particularidades del estadio. El campo es de dimensiones más estrechas y corto que otros, eso condiciona el juego, pero el estilo del rival intenta incomodarte al máximo en esas dimensiones. Es de los equipos con más sprints de alta intensidad de toda la Liga. Eso te habla y te pone en perspectiva del partido que vamos a presenciar, de ritmo frenético. Tenemos que tener la respuesta necesaria».

Sergi Canós y su gol hace un año en Vallecas

«Fue un gol importante, porque fue una victoria en ese campo. Con Sergi como con el resto, trabajo para sacar el máximo rendimiento, y la oportunidad para todos llega, y Sergi está trabajando muy fuerte. Le pasó a Jesús (Vázquez ) y a Max (Aarons) en el campo del Real Madrid. Necesitamos que todos estén dispuestos a dar su máximo. Veo a todos con un nivel de implicación enorme».

Ilusión de cara al tramo final de temporada

«Nuestro objetivo no ha cambiado, y sería un error pensar que así ha sido. Hablar de nuevos objetivos cuando no se han conseguido los que tenemos, es irreal, es contraproducente y no es sensato. Yo he visto al grupo con la madurez intacta, porque lo veo en la intensidad del entrenamiento. Tenemos que seguir dando pasos para conseguir el objetivo».

El horario del partido, al mediodía

«Hay que adaptarse al horario, hasta ahora no habíamos jugado en este. Siempre afecta al protocolo del horario del desayuno, del mítin y el entrenamiento prepartido del equipo».

El rendimiento goleador de Umar Sadiq

«Me preocuparía si pensara que Sadiq es el único delantero titular. No vivo preocupado con los delanteros del equipo. Tengo tres delanteros extraordinarios. El nivel me preocupa cuando no veo rendimiento y trabajo, no cuando consigue marcar o no. El gol no es lo único que hace un delantero en el campo. Esa entrega y ese trabajo que se debe exigir a veces va acompañado de acierto. Son capaces de cómo defender y cómo presionar, nos dan soluciones en el balón parado... En este caso, tengo tres delanteros de nivel titular, y lo siento así y lo percibo así. Habrá veces que jugará uno solo o dos de ellos. No existe preocupación en mi cabeza, no solo miro el rendimiento en función de si consigue marcar o no, hay veces que un delantero marca pero no puede ocultar aspectos del juego que un jugador debe mejorar».

El objetivo para la afición

«Nosotros nos tenemos que centrar en lo que depende de nosotros. Soy una persona que cree en la sensatez y valoro el trabajo que hay detrás de cada punto que consigue el equipo. De todo el staff, los jugadores de la plantilla, de analizarlo, de revisarlo, de entenderlo, de mejorar... Hay mucho trabajo detrás y eso me hace valorar, porque el grupo está muy centrado en el trabajo. Es verdad que esta semana me llegaron WhatsApps con la canción y la valoro, es original. Nuestra meta es hacer feliz a la gente, por eso le damos importancia al día a día, porque cada partido lo tenemos que vivir entregándonos al máximo. Que la gente recupere el sentimiento de pertenencia y el orgullo de ver cómo compite su equipo».

Seis partidos sin perder y números de Champions

«No valoro que nada quite mérito a nada. Lo que percibo, siento y sé es que detrás de cada resultado hay un trabajo. Conseguir resultados sin trabajo y sin esfuerzo es imposible. Por eso veo que en Primera, en una dinámica donde el grupo lo estaba pasando mal, valoro mucho la entrega que todos los jugadores han puesto, y así tiene que ser hasta final de temporada. Es nuestro trabajo, son muchas horas, es nuestro deber y responsabilidad. En eso creo mucho. Y no valoro si es un milagro o no, cada uno lo puede catalogar como quiera. Me está gustando lo que veo en el día a día porque veo un grupo centrado y maduro».