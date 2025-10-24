Corberán apuesta por la 'ley del ex' para golear al Villarreal La delantera del Valencia apunta a ser formada por Danjuma y Raba, dos futbolistas que pasaron por el equipo groguet y que salieron de malas formas

Marc Escribano Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 09:57

El Valencia recibe este sábado a las 21 horas en Mestalla al Villarreal, en una nueva edición del derbi de la Comunitat Valenciana. Es por ello que el partido, más allá de los condicionantes clasificatorios de ambos equipos, cobra una relevancia importante por la rivalidad territorial que existe entre ambas instituciones. La cercanía en kilómetros invitará además a que haya una buena presencia de aficionados groguets en las gradas del templo de la Avenida de Suecia.

En cuanto al terreno de juego, el Valencia de Carlos Corberán cuenta con dos jugadores que son baja segura por lesión, como Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani, más otros tres que apuntan a ser duda hasta última hora por sus molestias físicas, como son Filip Ugrinic, Dimitri Foulquier y José Manuel Copete. Este último es quizá el que deja más dudas, puesto que si el andaluz no llega al partido, sería Eray Cömert el que se vería obligado a jugar de titular en defensa junto a César Tárrega.

No obstante, en el frente ofensivo del ataque, no hay dudas. Están todos disponibles y el técnico valencianista cuenta con varias opciones para elegir. Si bien Diego López y Luis Rioja parecen fijos en las bandas, arriba la duda está en quién debe ser el acompañante de Arnaut Danjuma, intocable en los esquemas del entrenador de Cheste. Hugo Duro, Lucas Beltrán, André Almeida y Dani Raba son las principales opciones que maneja el Valencia, pero hay una variable que muchas veces no se tiene en cuenta que más de una vez se traduce en goles.

Los futbolistas son personas con mucho orgullo y ego, y cuando acaban saliendo mal de un club, les guardan un poquito de rencor y quieren vengarse. Es por ello que no sorprende cuando un jugador que se enfrenta a su exequipo acaba marcando. Es la conocida como 'ley del ex', una intangible del fútbol que se aplica más veces de lo que uno se cree. No existe una ciencia cierta que lo asegure, pero es una constante habitual que un jugador acabe viendo portería cuando se enfrenta a su exequipo.

Ampliar Un joven Dani Raba, en su etapa con el Villarreal, en una imagen de archivo. EFE

Y para el Valencia, de cara a este partido contra el Villarreal, hay tres jugadores que tienen fuego en los ojos. Tanto Javi Guerra, como Danjuma y Raba, pasaron en algún momento de sus carreras por el conjunto groguet. Si bien el centrocampista de Gilet fue un breve paso por las categorías inferiores, los otros dos llegaron a tocar el primer equipo e incluso a jugar en competiciones europeas con el Submarino. Sus salidas no fueron dulces, por lo que se les espera con ganas de revancha. Esa podría ser una pista de cara al once del Valencia para el derbi, que podría alinear una delantera formada por Danjuma y Raba en busca de esa motivación del exjugador, para ver si alguno de los dos o ambos ve portería ante su antiguo equipo.