Corberán: «El Betis hace muy bien las cosas»

La víspera de un partido crucial para el Valencia como es el que este domingo le enfrentará en Mestalla al Betis no ha supuesto un ... cambio de discurso para Carlos Corberán. El técnico sigue fiel a su línea argumental y habla de la importancia que va a tener la afición valencianista, de aspectos como la confianza en el juego propio y la motivación de superar momentos adversos. No ha entrado en la posibilidad de cambiar de sistema, de la posible marcha de Corona a Grecia y tan solo ha apuntado que Ugrinic sigue el trabajo con los readaptadores por esos problemas en el tendón rotuliano que todavía no ha solucionado.

Mestalla y la reacción del público

«La importancia de Mestalla siempre es máxima, no hay mejor momento para revertir la situación que con nuestra afición y el deseo del grupo».

El estado de Ugrinic

«Ya comenté que Ugrinic llegó con normalidad, de hecho venía compitiendo, había jugado dos partidos de Liga. Esas molestias van acrecentándose. Hablo de plazos con servicios médicos y con la sensibilidad del jugador de una lesión que es típica en el fútbol como son las molestias en el tendón rotuliano. A partir de esos tratamientos, paulatinamente iría sumándose. Está en proceso con los readaptadores, aumentando la carga de entrenamientos. Cuando ese tendón permita hacer todos los ejercicios del juego, se irá sumando a la dinámica de grupo. Esperemos que el dolor se rebaje y que la inflamación del tendón no esté tan alta».

¿Cuál es el diagnóstico del equipo para estar ahí abajo?

«Entendemos el malestar de la afición es algo que nos duele a todos. Nos duele no poder darle a la afición lo que todos sentimos lo que la afición merece. La solución es que el equipo y jugadores, staff y todos vamos a dejarnos la vida en revertir la situación».

¿Qué ha cambiado en el equipo de la temporada pasada a esta?

«Cada temporada para mí es diferente, ha cambiado todo, un nuevo desafío, con grupo de gente diferente. Sigue una base importante pero otros no. Es el desafío que tenemos, estamos en una situación de exigencia y la afrontamos con la misma ilusión y ganas de la temporada pasada».

Lista de bajas

«La misma de otros partidos» (es decir, Ugrinic, Foulquier, Ramazani y Diakhaby).

¿Le preocupa el registro de goles favor del Betis?

«Nos centramos en nuestras posibilidades, el rival tiene muchos recursos ofensivos, una plantilla amplia para jugar en Europa. Ante eso, vivimos ese desafío con la convicción en nuestras posibilidades. Lo vivimos con absoluta confianza y compromiso y responsabilidad».

¿A este Valencia le cuesta encontrar la identidad?

«La identidad no puede ser dependiente de quién inicie el partido si unos u otros jugadores, todos están capacitados para desarrollar la idea. Hay veces que sale más claro o menos claro, porque juega un rival. Veo en el grupo la misma intención y personalidad, las mismas ganas de ajustar aquello que tenemos que ajustar cuando las cosas no salen como queremos que salgan».

Sobre los golpes anímicos que recibe el Valencia tras los goles en contra

«Cuando uno no consigue la dinámica de resultados que desea, los golpes se viven como desafíos. No hay otra que tener fortaleza mental. Cualquier revés en la vida se supera, los reveses son partes del juego. Ante eso, fortaleza mental y confianza en tus posibilidades».

Seis partidos sin ganar… ¿duda usted de sí mismos?

«Siempre analizamos cualquier partido, antes valoramos cómo jugar para que el equipo muestre esa identidad, luego analizamos qué nos ha faltado para conseguir el resultado. No cambia nada respecto a unos partidos que a otro, para mí reclama un extra de energía y de fuerza, cuando lo damos todos es lo que te permite revertir la situación. No veo espacio para la duda sino para ese punto extra».

Jugadores fijos la temporada pasada

«Tenemos una plantilla para ser competitivos, es verdad que las molestias y lesiones, hay diferentes circunstancias que hacen que haya más constancia en un once o más variabilidad».

¿Es el Betis un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas?

«Hacen muy bien las cosas, lo demuestran los resultados y la competición europea. Están haciendo buenas temporadas, nos centramos en nosotros mismos en conseguir el mejor Valencia posible.

Bielsa hablaba de presencia en campo rival, movilidad y presión tras pérdida. ¿Se ha asimilado otro estilo de juego?

«La estadística depende de tu intención y de tu forma de jugar. La movilidad puede ser esencial pero depende de la forma de jugar. Tengo claro que la presión tras pérdida tiene que ver en cómo pierdes la pelota. Cuando la pérdida es estando en grandes distancias y no estando junto a la pelota es más difícil. Cómo atacas influye en la forma de defender. Cada idea de juego conlleva diversos aspectos. Queremos seguir siendo un equipo valiente, agresivo y sólido. A veces lo somos».

¿Sabe usted algo del interés del Panathinaikos en Corona?

«Me centro por completo en el partido contra el Betis, toda mi atención está puesta en ello».