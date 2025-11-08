Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Corberán. AFP

Corberán: «El Betis hace muy bien las cosas»

El técnico del Valencia mantiene la confianza en revertir la situación este domingo en Mestalla

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:36

La víspera de un partido crucial para el Valencia como es el que este domingo le enfrentará en Mestalla al Betis no ha supuesto un ... cambio de discurso para Carlos Corberán. El técnico sigue fiel a su línea argumental y habla de la importancia que va a tener la afición valencianista, de aspectos como la confianza en el juego propio y la motivación de superar momentos adversos. No ha entrado en la posibilidad de cambiar de sistema, de la posible marcha de Corona a Grecia y tan solo ha apuntado que Ugrinic sigue el trabajo con los readaptadores por esos problemas en el tendón rotuliano que todavía no ha solucionado.

