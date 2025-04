Corberán: «Si uno de los dos equipos ha merecido ganar hoy ha sido el Valencia»

RReparto de puntos en Mestalla. Ni una mejor primera parte del Espanyol, ni una segunda parte de dominio y control del Valencia sirvieron para que ... alguno de los dos se llevase la victoria y siguiesen avivando el sueño de pelear por Europa. Así valoraba Carlos Corberán el empate de su equipo:

«El punto me sabe a poco, porque el equipo ha ido desde el principio hasta el final a por el partido. Llevamos ocho partidos sin perder y, aun así, no hemos conseguido el objetivo, hay que seguir caminando hacia él. He visto un equipo entregado que se ha vaciado futbolísticamente ante un rival que es muy peligroso al contraataque. Hemos hecho las cosas bien, si uno de los dos equipos ha merecido ganar hoy ha sido el Valencia», sentenciaba el técnico blanquinegro.

Sobre el arbitraje de Pulido Santana y el gol del Espanyol: «Pregunta difícil de responder, porque creo que ha habido un partido con muchas situaciones a valorar o que podían ser cuestionadas, pero creo en la honestidad de los árbitros. En la falta previa al gol es la interpretación del árbitro. Es verdad que ha habido muchas jugadas protestadas por mis jugadores, que no creían que fuese falta esto o aquello, pero la honestidad de los colegiados españoles no se pone en duda, no pensamos que no hayamos sacado el resultado por culpa del árbitro», decía Corberán.

Cómo está el vestuario después del empate: «La sensación del equipo va en dos sentidos. En la primera parte nos llevamos un golpe duro antes del descanso, que no refleja lo que pasaba en el campo ante un equipo que nos ha exigido, y donde no hemos manejado algunas situaciones de ataque para evitar contras, pero, ante un golpe así, el equipo ha insistido y ha seguido luchando con el apoyo de la afición. Además, estar con 42.000 en Mestalla y con la lluvia es increíble. Mis jugadores se han vaciado y entregado», detallaba el entrenador del Valencia.

La permanencia es el objetivo: «Nuestro objetivo es el de sumar el máximo número de puntos, ganar es mejor que empatar o perder. El equipo ha salido con la idea de ir a por los tres puntos. No se le puede pedir más hoy, pero tenemos que seguir dando pasos», afirmaba el de Cheste.

Sobre la posibilidad de Europa: «Todos somos conscientes de lo difícil que es ganar partidos. El equipo se ha vaciado y, aun así, te llevas un punto, eso te habla de los rivales a los que nos enfrentamos. Ante esta dificultad de la élite, tienes que dar lo máximo y eso lo hemos visto, por eso no hay que reprochar nada a los jugadores y corregir tan solo algunas cosas», comentaba el técnico blanquinegro.

Pulido Santana y el comité de árbitros: «La expulsión era por manifestar una acción de estar en desacuerdo. Pienso lo que dije la otra vez, el día de Valladolid: esto es innecesario, poner a un árbitro canario con lo que hay jugándose, pero esto no modifica el criterio del árbitro, creo en su honestidad. Era situación innecesaria, no sé si tiene presión añadida, tiene honestidad y creo en ella. Es un arbitraje comedido», decía Corberán.