Coquelin: «El Valencia tiene un proyecto estable y ahora los jugadores quieren venir» Coquelin, a la llegada del stage de Crans-Montana. / j. bermejo El francés reconoce que tras la Copa ha detectado mayor ambición: «Ganar un título siempre es especial y trabajaremos por conseguir más» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 28 julio 2019, 01:01

Al Valencia le costó poco tiempo convencerse de que la operación que llevó a Francis Coquelin (Laval, 1991) a Mestalla en el mercado de invierno de 2018 era una gran inversión. De esas en las que no duele tener que pagar una cláusula de compra obligatoria y se agradece tenerla para que el jugador no reciba tentaciones externas. El francés es uno de los soldados más preciados para Marcelino.

-¿El regreso al trabajo es más especial cuando se viene de ganar un título como la Copa?

-La verdad es que he notado que todos estábamos contentos de volver después de ganar un título y ahora tenemos que prepararnos para una temporada que sabemos que va tener mucha exigencia tanto en la Liga como en la Champions antes de que llegue otra vez la Copa.

-¿Aún le vienen imágenes a la cabeza de todo aquello?

-Es imposible olvidar lo que vivimos tras el título. Creo que para todos va a ser algo que nos acompañará siempre porque sufrimos mucho durante la temporada para conseguir algo así. Fue un momento especial compartirlo con toda la gente del club y la afición, que estuvo espectacular en Sevilla y en las celebraciones de Valencia. Un título siempre es especial y trabajaremos para conseguir más.

-Es uno de los jugadores más queridos por la grada. Mestalla siempre ha sido militante de los jugadores de raza. ¿Lo nota?

-Desde que llegué he notado que la afición siempre ha estado detrás de mí, apoyándose, y he sentido que he conectado muy bien con la grada. Este cariño es algo especial y por eso intento dar todo lo posible en el campo para ayudar a mis compañeros. Esperemos que la temporada que comienza en pocas semanas sea también especial.

-¿Cuando salió del Arsenal imaginó que iba a encajar tan rápido en el puzzle del Valencia?

-Sabía que venía a un gran club como el Valencia y que iba a ser una oportunidad muy importante para mi carrera. Estoy muy contento de estar aquí porque es un club que ha dado confianza, como también lo han hecho el míster y mis compañeros. Me he sentido desde el primer día como parte de una familia y espero estar muchos años en el Valencia. Tengo 28 años y estoy muy contento aquí.

-Angloma, Deschamps, Roche... hay franceses ilustres en la nómina de exjugadores. Ahora hay una buena camada con usted, Kondogbia o Gameiro.

-Siempre es importante tener a compañeros del mismo país pero al final somos una familia donde no importa la nacionalidad. Todos estamos juntos, ya seamos españoles, italianos o argentinos, y esa es una de las claves para ser un muy buen equipo. Estar todos juntos todo el año es nuestro secreto como quedó claro el año pasado. Los primeros seis meses fueron difíciles y la segunda parte de la temporada la afrontamos más unidos que nunca y con mucha confianza. Ese se reflejó con el puesto de Champions y el título.

-¿La paciencia que tuvo el club con Marcelino pese a los pocos puntos en Liga en la primera vuelta fue la clave de la temporada?

-Sí. La paciencia del club fue clave en esos momentos. Apostaron por la estabilidad con el entrenador y fue muy importante que nos quedásemos todos juntos, el cuerpo técnico y los jugadores. Fue la mejor decisión y vimos el final de temporada que fue espectacular.

-¿Se habla dentro del vestuario del crecimiento del club?

-El Valencia tiene un proyecto estable y ahora los jugadores quieren venir. Ahora el equipo, que ha demostrado que puede luchar por los títulos, es atractivo. Es el lugar que le corresponde al club por su historia. Lo tenemos todo para hacer una buena temporada porque hay una plantilla con mucha calidad.

-¿Es imposible luchar por el título de Liga estando el Real Madrid y el Barcelona al nivel actual?

-Los dos grandes son equipos muy difíciles para luchar en una competición larga como la Liga porque tienen plantillas de mucha calidad y que están acostumbradas a jugar cada tres días. Nosotros es el segundo año que vamos a hacerlo y creo que vamos a ser más fuertes que la temporada pasada porque ahora sabemos lo que cuesta jugar cada tres días. Tenemos plantilla para competir en todos los torneos aunque es lógico que el club tenga que buscar refuerzos por ese mismo motivo, el desgaste que tiene jugar varias competiciones a la vez es grande.

-Una de las imágenes icónicas de la final de Copa fue la suya encimando a Messi hasta por tres ocasiones en el minuto 90.

-Estoy para ayudar al equipo y a mis compañeros y en esa jugada lo tenía claro, quedaba poco tiempo y aunque tenía pocas fuerzas no iba a permitir a Messi llegar con el balón a la portería. En el minuto 90, y ganando 2-1, había que apretar y no pensar en el dolor porque teníamos el título muy cerca y no lo podíamos dejar escapar por ningún motivo, no podía llegar a portería. Fue una jugada que repetiría de nuevo porque sentí un plus de energía.

-¿Llegar como mínimo a octavos de la Champions es uno de los objetivos de esta temporada tras lo ocurrido la pasada con el United y la Juventus?

-Pasar la fase de grupos en un objetivo que tenemos para la Champions. Vamos a estar en el bombo tres y que seguro que tendremos un grupo fuerte pero es una competición en la que te tienes que enfrentar a grandes equipos. Será difícil pero tenemos plantilla para competir por clasificarnos al menos a octavos.