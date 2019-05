Coquelin: «Claro que estamos capacitados para la remontada» Coquelin, saluda a la afición tras el Valencia-Young Boys de Champions. / EFE El centrocampista francés, ex jugador del Arsenal, apuesta por un «partido largo» y con «opciones ortunidades para marcar» EFE Valencia Martes, 7 mayo 2019, 18:29

El centrocampista francés del Valencia Francis Coquelin afirmó este martes que tiene claro que su equipo está capacitado para remontar la eliminatoria ante el Arsenal en las semifinales de la Liga Europa y que ya lo han demostrado esta temporada.

El Valencia debe superar ante su público un 3-1 en contra para poder estar en la final de la Liga Europa tras el encuentro de ida disputado en Londres la semana pasada y aunque Coquelin considera que el partido va a ser difícil, también opina que su equipo tiene la calidad suficiente como para lograr su objetivo.

Preguntado sobre si el Valencia debe empezar con intensidad o esperar a ver cómo avanza el choque, consideró que pueden encontrarse ante «un partido largo», aunque no deben desperdiciar ninguna oportunidad para buscar el gol, que puede llegar en cualquier momento.

«Vamos a tener opciones para marcar«, indicó Coquelin, quien respecto al encuentro de ida, en el que no pudo jugar por sanción y en el que actuó en su posición el central Mouctar Diakhaby, lo que supuso una novedad, señaló que toda la plantilla confía en Marcelino García Torla, entrenador del equipo, y en sus planteamientos.

«La pena fue el tercer gol en el minuto final, aunque debemos pasar porque hemos demostrado que sabemos competir», agregó Coquelin, quien recordó el buen papel de su equipo en partidos de la Liga de Campeones ante rivales como el Manchester United o el Juventus o en la Copa del Rey contra el Getafe.

Coquelin lamentó no haber podido jugar en la ida ante su ex equipo y recordó que la tarjeta vista ante el Villarreal en la vuelta de la anterior eliminatoria no fue culpa ni suya, ni de Marcelino. «Fue un balón que me dio en el pie y luego en la mano y que el árbitro consideró tarjeta», explicó.

«Con nuestro ataque podemos hacerles daño y superar la eliminatoria»

A pesar de que cuando salió en aquel partido, con la eliminatoria ya resuelta, corría el riesgo de ver la tarjeta, Coquelin señaló que su objetivo es jugar siempre y que entró contento al terreno de juego.

«Ahora no hay que pensar en eso, sino en hacer un gran partido contra el Arsenal», añadió.

Destacó la calidad de su compatriota Alexandre Lacazette, que marcó dos goles en la ida, pero también recordó que el Arsenal es un equipo que «baja» sus prestaciones fuera de casa.

«Con nuestro ataque podemos hacerles daño y creo que también podemos superar la eliminatoria«, concluyó el jugador del Valencia.