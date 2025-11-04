Copete: «Podemos sacar esto adelante trabajando mucho y estando unidos»
El central sevillano se ha mostrado optimista ante los medios con la posibilidad de remontar la situación y también ha aprovechado para mostrarle su apoyo a Corberán
Adrián Cambra
Valencia
Martes, 4 de noviembre 2025, 16:59
No son buenos tiempos en el Valencia club de fútbol. La situación empieza a ser insostenible, y la afición arrastra un cansancio con la ... dirección deportiva del equipo que ahora está descargando sobre los jugadores. Esto debido a la racha de malos resultados que persigue al conjunto che desde aquella victoria en LaLiga ante el Athletic de Bilbao.
Desde ese partido en septiembre, el Valencia no ha vuelto a conocer la victoria, y en la competición doméstica en sus últimos tres partidos no han anotado ni un único gol. Este cúmulo de infortunios preocupa, y mucho, a los seguidores más fieles.
Tras el entrenamiento del equipo esta mañana, Copete ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. En este breve intercambio de preguntas y respuestas, el zaguero sevillano ha querido transmitir un mensaje de esperanza para los valencianistas: «creo que podemos sacar esto adelante trabajando mucho y estando unidos, sobre todo haciéndonos fuertes en casa».
Además, ha querido despejar todas las dudas existentes y planteadas por muchos de los seguidores del equipo en redes sociales sobre el posible descontento de la plantilla con la gestión de Corberán: «El equipo está con el míster, estamos todos unidos y con muchas ganas de que llegue el domingo y poder sacar el partido adelante».
Noticias relacionadas
Copete también ha aprovechado para mostrarse empático con el descontento de los valencianistas, a pesar de ser uno de los jugadores que más críticas ha recibido esta temporada: «La afición es normal que esté enfadada. Estamos ahora mismo en una situación en la clasificación que no es lo que quiere nadie».
El domingo, el Valencia se enfrenta a un Real Betis que se acomoda en la parte alta de la tabla. Aún así, Copete se ha mostrado optimista: «El domingo tenemos un partido importante en casa y yo creo que todos juntos lo vamos a sacar». El partido se jugará en Mestalla a las 18:30 de la tarde, y se podrá ver por DAZN.
