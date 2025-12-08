Copete y Cömert, la pareja de centrales para ir al Metropolitano

La resaca del apasionante —nótese la ironía— partido entre Valencia y Sevilla dejó muchos titulares, pero uno que ha podido pasar desapercibido es el del ... hecho que César Tárrega vio su quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que deberá cumplir un partido de sanción en el siguiente compromiso liguero del conjunto blanquinegro, que no es otro que la dura visita al Riyadh Air Metropolitano para medirse con el Atlético de Madrid, este sábado a las 14 horas.

Con Mouctar Diakhaby todavía ultimando el proceso de recuperación de su lesión muscular, el Valencia se queda por tanto en cuadro en defensa, sin sus dos teóricos zagueros titulares. Sin el guineano y sin el de Aldaia, Carlos Corberán deberá recurrir a una pareja de centrales poco habitual que de momento sólo ha coincidido junta sobre el campo en 36 minutos de Liga, cuando en el duelo de la jornada 11, José Manuel Copete y Eray Cömert estuvieron ambos en el césped.

Y es que la dupla Copete-Cömert apunta a ser la solución para el partido ante el Atlético, aunque podría haber alguna alternativa. El sevillano fichado del Mallorca este verano es el más fijo, y de hecho, está aprovechando la lesión de Diakhaby para asentarse. Ha cuajado buenos partidos recientemente y no saldrá del once. La opción del suizo parece más parche, ya que es el cuarto central en la rotación y no está contando prácticamente nada. Es más, es transferible y se le buscará salida en el mercado de invierno.

Cömert ha disputado únicamente cuatro partidos esta temporada con el Valencia. Dos de Liga saliendo como suplente por lesiones de compañeros, y dos de Copa del Rey ante rivales de inferior categoría. Unos 255 minutos en los que el suizo no ha terminado de demostrar que tiene nivel para quedarse en la plantilla, aunque este sábado tendrá una nueva oportunidad, aunque su futuro parece bastante decidido. Termina contrato a final de temporada, en junio de 2026, y se le buscará una salida amistosa en enero para abrir hueco en la plantilla y reforzar al equipo.