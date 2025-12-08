Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Manuel Copete, amonestado en Mestalla. EP

Copete y Cömert, la pareja de centrales para ir al Metropolitano

Tárrega vio la quinta amarilla y está sancionado para enfrentarse al Atlético, por lo que el Valencia deberá alinear a su teórica dupla suplente

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:37

Comenta

La resaca del apasionante —nótese la ironía— partido entre Valencia y Sevilla dejó muchos titulares, pero uno que ha podido pasar desapercibido es el del ... hecho que César Tárrega vio su quinta tarjeta amarilla de la temporada, por lo que deberá cumplir un partido de sanción en el siguiente compromiso liguero del conjunto blanquinegro, que no es otro que la dura visita al Riyadh Air Metropolitano para medirse con el Atlético de Madrid, este sábado a las 14 horas.

