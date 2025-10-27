Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz sube este martes 28 de octubre: las horas más caras y las más baratas para encender los electrodomésticos
Jugadores del Guadix celebrando la eliminación al Valencia en el año 2001 EFE

Una Copa que no puede aliviar el mal trago que envuelve a Corberán

El Valencia se mide mañana al Maracena pero la atención se la lleva la situación que tiene el Valencia, en puestos de descenso por primera vez esta temporada

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:39

Empieza Carlos Corberán a manejarse cada vez con mejor templanza cuando la prensa le empieza a atosigar cada semana por la situación deportiva que tiene ... actualmente su Valencia, por las posibles soluciones a los males, por si la plantilla sigue creyendo o ha perdido la fe y hasta por si desde la dirección deportiva y el consejo se mantiene intacta la confianza en su trabajo. Mal asunto porque capítulos con esos mismos argumentos que se vivieron ayer en la sala de prensa se han experimentado ya por desgracia con demasiada frecuencia en los últimos años. El Valencia se ha metido él solo en su vieja trampa, la misma que se ha llevado ya por delante a una decena de entrenadores –algunos más capacitados que otros– desde que Peter Lim pisó la alfombra roja.

