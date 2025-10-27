Una Copa que no puede aliviar el mal trago que envuelve a Corberán

Empieza Carlos Corberán a manejarse cada vez con mejor templanza cuando la prensa le empieza a atosigar cada semana por la situación deportiva que tiene ... actualmente su Valencia, por las posibles soluciones a los males, por si la plantilla sigue creyendo o ha perdido la fe y hasta por si desde la dirección deportiva y el consejo se mantiene intacta la confianza en su trabajo. Mal asunto porque capítulos con esos mismos argumentos que se vivieron ayer en la sala de prensa se han experimentado ya por desgracia con demasiada frecuencia en los últimos años. El Valencia se ha metido él solo en su vieja trampa, la misma que se ha llevado ya por delante a una decena de entrenadores –algunos más capacitados que otros– desde que Peter Lim pisó la alfombra roja.

Aunque mañana va a ser martes de Copa, la Liga manda y que el equipo se haya instalado por primera vez esta temporada en puestos de descenso es ya de por sí un hecho tan grave que todo lo que no sea eso queda en un segundo plano. Medirse la próxima noche en la primera ronda copera al Maracena, de la regional andaluza, solo puede servir para aliviar durante un hora y media como mucho ese mal trago que lleva el técnico desde que el sábado pasado empezó con mal pie esta particular trilogía liguera, que tuvo al Villarreal como primer protagonista y que traerá un cara a cara con el Real Madrid en el Bernabéu dentro de cuatro días y la posterior visita del Betis a Mestalla. Ahí es nada el calendario, aunque ya cada etapa es poco menos que un desafío mayúsculo. Luego tocará el turno del derbi en casa contra el Levante.

De momento, la posición de Corberán en el Valencia no parece que se haya visto muy dañada más allá de la preocupante inquietud por la deriva del equipo. Eso sí, el ruido en Mestalla es cada vez mayor y el ambiente empieza a estar cada vez más enrarecido con los jugadores, tanto dentro del terreno de juego como en la calle, como cuando salen por ejemplo del estadio con sus vehículos tras cada partido.

Eso, claro está, si mañana no pasa ningún accidente. Es tal la diferencia entre el Valencia y el Maracena que cuesta imaginar que al equipo de Corberán le pudiera pasar en Los Cármenes lo mismo que pasó también en Granada, concretamente en Guadix, hace 24 años con el Valencia que por entonces dirigía Héctor Cúper. Aquel 4-4 con el penalti a las nubes de Angulo supuso un revolcón mayúsculo. Algunos de los responsables del actual Maracena estaban ese día en las gradas del campo de Guadix.

De cualquier manera, el Valencia llega a la cita cogido con pinzas. La enfermería empieza a llenarse de gente justo en el peor momento de la temporada. A los Diakhaby, Foulquier, Ugrinic y Ramazani, se unen ahora Lucas Beltrán con un golpe en los primeros minutos del enfrentamiento ante el Villarreal y Pepelu con molestias en el aductor. Además, Gayà tenía y sigue teniendo molestias en el tobillo y a Thierry se le une a su baja forma unos problemas en el cuádriceps. Hasta seis chavales del Mestalla estarán hoy en el partido de Los Cármenes, donde decidió finalmente el Maracena trasladar este duelo histórico ante las numerosas peticiones de entrada que desbordaron las posibilidades del campo municipal de la localidad, muy cercana a la ciudad granadina. Panach, Iranzo, Otorbi, Lucas Nuñez, Mario Domínguez y Jurado se suman de esta manera a la convocatoria del primer equipo, con muchas opciones al menos los tres primeros de entrar en el once.

Posibles alineaciones.

Maracena: García; González, Salvatierra, Cámara, Alarcón; Kiki, Fernández, Marfil; Romero, Hayes, Falin

Valencia: Dimitrievski; Iranzo, Cömert, Panach, Jesús Vázquez; Almeida, Santamaría; Jurado, Raba, Otorbi; Hugo Duro

Árbitro del partido: Francisco José Hernández. Estadio Nuevo Los Cármenes

Hora: 20:00 de la tarde en Movistar+ LaLiga 2