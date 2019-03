«Para nosotros la Copa ya no existe hasta el 25 de mayo, lo prioritario es la Liga» Gesto de Marcelino en el entrenamiento. / jesús signes «Me niego a decir y ni siquiera a pensar que hemos dejado pasar ninguna oportunidad de alcanzar la Champions», asegura el técnico LOURDES MARTÍ Domingo, 3 marzo 2019, 00:29

valencia. El reto de Marcelino García Toral hasta la final en el Villamarín es alejar a su equipo de la euforia por jugar la final. «Para nosotros la Copa ya no existe hasta el 25 de mayo, lo prioritario es la Liga, la Europa League es muy atractiva, pero ganar al Athletic supondría un paso al frente para escalar en la clasificación», comentó el entrenador del Valencia en la comparecencia previa al partido de esta noche.

Marcelino no encuentra «explicación lógica» al dispar rendimiento del equipo en Copa y Europa League y Liga: «No hay explicación lógica, puede ser que esas ganas de meternos arriba, en ciertos momentos haga que nos precipitemos y no tengamos pausa ni precisión», comentó.

Esa falta de efectividad ha impedido al Valencia aprovecharse de los traspiés sufridos por los equipos de arriba, algo que no cree Marcelino que condene al equipo a final de temporada: «Me niego a decir y ni siquiera pensar que hemos dejado pasar ninguna oportunidad de alcanzar la Champions viendo al equipo. Hemos sido muy superiores a los rivales, tanto como para haber conseguido tres victorias en los últimos partidos, pero el balón no ha entrado. En ningún caso podemos decir que hemos dejado pasar una oportunidad, sino que no la hemos aprovechado», consideró el técnico.

«Los equipos grandes tienen más dificultades para ganar, esta liga es diferente, por lo apretada y ajustada que está la clasificación fruto de esos resultados», insistió. El Valencia espera un Athletic que ha cambiado «su dinámica»: «Antes empataba mucho, como nosotros y ahora lo han convertido en victorias, jugamos en nuestro campo y queremos ganar, lo necesitamos ganar y vamos a hacer todo lo posible».

El técnico valoró el papel de José Luis Gayà en partidos como el del jueves: «Lo demuestra en el campo, su juego fue extraordinario, lo que suceda en el terreno de juego, ahí queda, afortunadamente podemos decir que disputamos una buena eliminatoria, fuimos superiores al Real Betis y estamos en una final. José y sus compañeros estuvieron extraordinarios», concluyó el preparador asturiano.