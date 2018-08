«Tenemos que ser más contundentes en las áreas y más competitivos» «Cuando Murillo me haga entender que está entre los 18 mejores lo voy convocar», explica el técnico sobre la ausencia del central colombiano Marcelino García Toral Entrenador del Valencia L. MARTÍ VALENCIA. Lunes, 27 agosto 2018, 00:09

Para conseguir una victoria, al Valencia le falta «ser más competitivo, conceder menos al rival y ser más equilibrado durante los 90 minutos», así lo dijo un serio Marcelino García Toral tras la derrota frente al Espanyol.

«El primer tiempo lo afrontamos muy bien desde el inicio, hicimos un buen partido en líneas generales, durante la mayor parte tuvimos el control y las ocasiones excepto dos del Espanyol, generamos peligro. En el segundo tiempo empezamos más discontinuos, tuvimos una oportunidad para anotar en el córner y luego vino la jugada de la mano, la falta y el gol. Tenemos que ser más contundentes en las áreas», añadió el entrenador del Valencia, quien añadió que esa jugada fue clave en el devenir del encuentro: «Eso nos descentró, desorganizó y vino el segundo gol en una acción bastante evitable. Son merecedores de la victoria», analizó.

Marcelino no quiso comparar el estado de forma al que llegaron los delanteros en el arranque de la pasada campaña y en esta y explicó que lo importante es el juego en líneas generales: «Los partidos lo gana un equipo porque defiendes y atacas bien, además tienes precisión y sobre todo porque eres competitivo y certero en las áreas. La temporada pasada pasas por épocas que tienes un buen acierto, el primer gol por ejemplo en Cornellà lo marcó Kondogbia, no ningún delantero. Me fijo más en la línea general del equipo, los delanteros tienen fases, tenemos que conceder menos. Aunque el rival no nos hizo muchas ocasiones, sí las suficientes como para ganarnos».

Rubi Entrenador del Espanyol «Mi sueño se ha cumplido: se ha visto un partidazo. Quiero que esto lo veamos muchas más veces»

El preparador insistió en su argumentación para justificar la ausencia en el once inicial de futbolistas como Cheryshev, Gameiro o Batshuayi: «Nosotros tenemos un equipo que quedó cuarto la temporada pasada, muchos de los jugadores que componen la plantilla jugaron muchos minutos y nos dieron eso. Están más acoplados al equipo y otros tienen muy pocas sesiones de trabajo», dijo el técnico, quien recordó que en el arranque liguero el Valencia dio una buena imagen: «En los últimos partidos de pretemporada se vio buen nivel y contra el Atlético también. Así que durante el encuentro hicimos los tres cambios y tuvieron una buena participación en un momento en el que el partido estaba complicado».

Marcelino no quiso detallar el motivo por el que Murillo se quedó fuera pese a la ausencia de Garay: «Es sencillo. Decido convocar a los 18 mejores. Cuando Murillo me haga entender que está entre los 18 mejores lo voy convocar».