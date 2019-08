Continúan los problemas para Gameiro y Paulista Los jugadores del Valencia atienden a las explicaciones de Marcelino en un entrenamiento la semana pasada. / Damián Torres Jueves, 29 agosto 2019, 00:42

La jornada todavía fue más negativa desde el punto de vista médico en lo que se refiere a la plantilla valencianista. Por si no tuviera bastante Marcelino con el disgusto de Piccini, la verdad es que el día empezó ya torcido cuando los médicos no aconsejaron que Gameiro y Gabriel Paulista se ejercitaran con sus compañeros. Lo del francés en el costado izquierdo puede que no le acabe impidiendo entrar en la lista de convocados de cara al duelo contra el Mallorca, pero el pinchazo en el pubis de Paulista es algo más preocupante. Todo lo adelantado el martes, porque trabajó una parte con el grupo, parece haber retrocedido ahora. Diakhaby sería la solución.