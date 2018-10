El consejo del Hércules se plantea denunciar al Valencia por discriminación Una jugada del encuentro del domingo entre Valencia B y Hércules. / hércules cf El club blanquiazul envía un escrito a Anil Murthy y según la respuesta del dirigente blanquinegro decidirá si traslada su queja a las instituciones J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Martes, 16 octubre 2018, 01:03

Hércules y Valencia dicen que mantienen buenas relaciones pero van camino de avivar un olvidado conflicto entre clubes y aficionados, con una posible denuncia herculana si la cosa no mejora. La decisión del club de Mestalla de impedir la venta de entradas el domingo en el partido del filial a aquellos aficionados con DNI alicantino ha provocado un malestar general en las filas herculanas hasta el punto de exigir la directiva del conjunto blanquiazul una adecuada respuesta valencianista. El consejo se reunió ayer y decidió enviar un escrito al Valencia, remitido tanto a su director general (Mateo Alemany) como a su presidente (Anil Murthy) y en función de la contestación, tomarán la decisión de trasladar o no su queja a las diferentes instituciones: Federación Española, Competición y Dirección General de Deportes de la Comunitat.

Los ánimos, en lugar de enfriarse con el paso de las horas, han ido calentándose hasta el punto de agitarse la tensión sobre todo en las redes sociales. Hasta el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri Fernández (PSPV), doblemente procesado por prevaricación (dejó el cargo el 9 de abril de 2018), se ha pronunciado criticando duramente la postura del Valencia. «Se imaginan que hubiera un equipo a cuyos partidos no pudieran asistir, porque no se les vende entrada, gente de raza negra. ¿Qué pasaría?... ¿y si otro equipo no dejara entrar en su campo a mujeres?... ¿y si otro no dejara entrar a musulmanes?», se pregunta. «Pues eso es lo que sucedió el domingo, en el campo del Valencia B, lo que ocurre es que la discriminación fue por razón de nacimiento (del origen de nacimiento en concreto)».

En su escrito, Echávarri va más allá, y tras recordar el significado del artículo 14 de la Constitución («los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento), carga contra el club de Mestalla: «Este artículo -el 14- fue el que infringió el Valencia, un club históricamente acomplejado (les es difícil entender como la tercera ciudad de España no tiene a su equipo como el tercero de España, ni por historia, ni por títulos, no por estadio, si no que deambula en una clase media con ínfulas de gloria que nunca llega)» -sic-.

El Valencia prefiere evitar polémicas y aunque lamenta el perjuicio que se pudo crear y reitera que nunca quiso discriminar a nadie, optará por no hacer pública su respuesta al Hércules. La Federación, al respecto, no va a entrar de oficio si no hay escrito de queja.