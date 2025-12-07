Sin confiarse a pesar de las penurias rivales

Hay veces que se pueden acumular las bajas, ya sean por sanción o por lesión, y un equipo queda en cuadro. Ha pasado siempre y ... seguirá pasando, y más con los calendarios apretados del fútbol moderno. Por suerte, el Valencia está alejado de esa situación a día de hoy, con únicamente Mouctar Diakhaby en la enfermería, y ya está más cerca de salir. Todo lo contrario que su rival este domingo, el Sevilla, que viaja a Mestalla—esquivando como pueda el Maratón— con hasta ocho bajas confirmadas.

Isaac Romero está sancionado por la roja que vio en el derbi ante el Betis, mientras que Adnan Januzaj, Marcao, Kike Salas, Juanlu, Rubén Vargas, Tanguy Nianzou y Gabriel Suazo son ausencias por distintos problemas físicos. Prácticamente todo un once inicial de gala que Matías Almeyda perderá de cara a una cita entre dos rivales que han sido directos toda la vida por cotas mucho más altas, y que en la actualidad lo siguen siendo, pero esta vez por esa lucha de evitar el descenso y de soñar con colarse en Europa si suena la flauta.

Si la gestión de Meriton en el Valencia ya es mala, la de los últimos años de la familia Del Nido en el Sevilla está ahí ahí. El engordamiento de la masa salarial de la plantilla rojiblanca tras sus últimas clasificaciones ha dejado al conjunto hispalense en una delicada situación de Fair Play Financiero, con problemas para inscribir jugadores durante el verano y teniendo que vender a sus estrellas año tras año. ¿Suena similar a lo del Valencia, verdad? Pese a todos esos condicionantes, un Valencia-Sevilla es un partido candente, con histórica rivalidad, y que siempre se va a querer ganar.

Y más en Mestalla, con los 46.000 fieles que, pese a que el Maratón pueda complicar el llegar al templo, no fallarán a su particular misa de domingo. Y eso, Carlos Corberán lo tiene muy presente. «Es un partido enormemente exigente. Las dinámicas y las lesiones lo convierte en más peligroso. Eso va a ser así con cada rival que enfrentemos. Lo importante somos nosotros, que no modificamos nuestro nivel de ambición porque el rival venga con más o menos bajas. La ambición depende de la ilusión propia que tenemos de vivir cada partido en Mestalla y de darle a nuestra afición lo que queremos», dijo ayer el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro, que dará comienzo a las 16:15 horas (Movistar LaLiga).

El entrenador del Valencia hizo énfasis en que, pese a que el Sevilla llegue con muchas bajas importantes, no hay que confiarse. «Será un partido muy exigente, contra un rival que tiene bajas en la parte de atrás pero con un fondo de armario muy amplio. Es un rival muy físico de por sí y por el estilo que Matías, el entrenador, propone. Un partido parecido al del Rayo por los comportamientos parecidos del rival, que fomenta mucho duelo, porque marcan y persiguen y tratan de anular individualmente al contrincante. La exigencia que va a tener el partido va con la ilusión de dar continuidad a la mejoría que el equipo viene mostrando», acuñó el preparado blanquinegro.

En principio, el Valencia volverá a adoptar su once de gala tras las rotaciones de la Copa del Rey.«Siempre soy consciente de que cuando juegas partidos seguidos del descanso que puede haber. Por suerte hemos recuperado tres jugadores como Ramazani, Ugrinic y Foulquier que venían lesionados, solo nos queda Diakhaby, y eso aumenta las posibilidades de jugadores que pueden participar en el equipo. Tener más opciones es positivo», sentenció Corberán, que apunta a dejar a Danjuma en el banco.

Alineaciones confirmadas

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayà, Pepelu, Guerra, Almeida, Diego López, Rioja y Hugo Duro.

Sevilla FC: Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Oso, Mendy, Sow, Peque, Alfon, Ejuke y Adams.