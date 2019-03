«No concibo un partido para salir a aguantar el 0-0» Jueves, 14 marzo 2019, 00:45

Marcelino señaló ayer que su equipo no debe salir a defender el 2-1 de la ida. «La mejor forma de pasar la eliminatoria es intentar hacer gol, buscar la portería contraria pero a la vez sabiendo que tenemos que defender bien porque ellos en el ultimo tercio tienen calidad y buenos jugadores. Tenemos que ser equilibrados y tener esa ambición de meter gol. Ser eficaces en las áreas».

«No vamos a salir a aguantar el 0-0, no podemos, no concibo un partido para lograr eso. Nuestra planteamiento no es aguantar ese resultado, sería un gravísimo error del cual podríamos arrepentirnos después. Nuestra mentalidad debe ser la de ganar el partido», insistió. El técnico añadió: «El contraataque es una arma que tenemos. La idea es ser un equipo equilibrado, tratar que el rival nos haga las menos ocasiones posibles».