Cömert apunta al once por las molestias de Copete El central suizo, que regresó de su cesión en el Valladolid donde descendió, se perfila como pareja de Tárrega por la acumulación de lesiones

Marc Escribano Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Las desgracias se acumulan en el Valencia en forma de lesionados. A las bajas a largo plazo ya conocidas de Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani —ambos deberían estar de vuelta en diciembre— se suman ahora tres futbolistas que están tocados y por tanto, en duda para el próximo partido de Liga, el de este sábado ante el Villarreal en Mestalla, en una nueva edición del derbi de la Comunitat Valenciana.

Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic y José Manuel Copete no se han ejercitado con el grupo en la sesión de entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva de Paterna y por tanto, a dos días del partido, se antoja complicado que lleguen con la suficiente forma física como para entrar en la convocatoria de Carlos Corberán, que hablará mañana viernes en la rueda de prensa previa al encuentro y podrá confirmar las bajas.

Especialmente preocupante es la duda de Copete, puesto que al Valencia se le acumulan las lesiones en el puesto de defensa central. Diakhaby no está, y eso ya forzó al andaluz a jugar de titular ante el Deportivo Alavés, pero el golpe que sufrió en Mendizorroza, del que no se ha recuperado todavía, le abriría la puerta a Eray Cömert, un jugador que en teoría iba a tener un rol muy residual en la plantilla y que ahora está llamado a ser importante.

El defensor suizo salió cedido en las últimas temporadas al Nantes francés y al Valladolid, donde el año pasado descendió con el equipo blanquivioleta. Su desempeño no gustó, y al tener contrato en el Valencia, volvió a la disciplina blanquinegra. Como no se le encontró una salida en el mercado de verano, el futbolista se quedó en la primera plantilla y cuenta como uno más para Corberán, que hasta el último partido del Alavés no le había dado ningún minuto más allá de los amistosos de pretemporada.

El ex del Basilea está llamado por tanto a ser la pareja de César Tárrega en la zaga valencianista para el partido ante el Villarreal, algo que preocupa a los aficionados del Valencia, que no se fían del nivel defensivo de Cömert, que en su paso por el club no ha cuajado buenas actuaciones y siempre ha dejado dudas, como le pasó en el Valladolid. Existe la remota opción de que Corberán apueste en su lugar por colocar a Pepelu de central, una posición en la que actuó ocasionalmente en su etapa en el Levante, pero únicamente se valora como recurso de emergencia. El joven Rubo Iranzo, del filial, también tendría opciones si no convence Cömert.