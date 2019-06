El club moldea el futuro de Kang In y Lato Kang In, en un entrenamiento en Paterna. / irene marsilla El Valencia valora ceder al lateral zurdo o traspasarlo con opción de compra | «Todavía queda mucho que hablar de él», afirma el agente del surcoreano tras citarse con Mateo Alemany y emplazarse a próximas reuniones LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 21 junio 2019, 01:06

Moldear el futuro perfecto para un chaval de 18 años cuya zurda ha enamorado al planeta fútbol requiere mucho esfuerzo. El pasado verano, el Valencia blindó a Kang In Lee con 80 millones de euros y un contrato hasta 2022. Con estas cifras, el club de Mestalla se puede permitir la licencia de decidir y negociar (si se requiere) sobre el extremo surcoreano sin prisas. El Valencia todavía no ha decidido si cederlo a un equipo en el que pueda disponer de más minutos o quedárselo. De ello depende en gran parte la configuración final de la plantilla para la próxima campaña. De momento, en esa banda derecha donde Marcelino ha ubicado a Kang In Lee, están Carlos Soler, Ferran Torres, Daniel Wass y Jason.

Un poco más de celeridad existe por la parte del jugador, como es lógico, aunque también entienden la situación. Ayer, Javi Garrido, miembro de la agencia que representa a Kang In Lee, tuvo la segunda toma de contacto con el Valencia. La anterior ocasión en que Garrido acudió a las oficinas del club se reunió con Pablo Longoria. Ayer repitió encuentro con el director del Área Técnica del club en una reunión a la que se apuntó Mateo Alemany. A su salida, el exfutbolista pidió paciencia y dejó caer que el futuro de Kang In no se solucionará en breve: «Todavía queda mucho que hablar de él». Ambas partes se han emplazado para las próximas semanas. La idea del futbolista es saber lo antes posible la decisión para iniciar la pretemporada a las órdenes de Marcelino o bien en su nuevo destino.

Otro caso en el que el Valencia debe tener especial dedicación es el de Toni Lato. El club en ningún momento le ha mostrado la puerta de salida pero comprenden la situación del futbolista de 21 años. El entorno del lateral entiende que los 1.040 minutos que ha jugado esta temporada (entre otros motivos por el gran nivel de José Luis Gayà) le han impedido participar en el Europeo sub-21 en el que sí está su compañero Carlos Soler. Ayer, Mateo Alemany se puso en contacto con los agentes de Lato. Al de la Pobla de Vallbona vuelve a rondarle el Betis. El conjunto andaluz ya se puso en contacto con el Valencia en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, en aquel momento Marcelino descartó la posibilidad de la salida de Lato. El Leganés también preguntó por el canterano, que valora otras propuestas del extranjero como la del Torino, donde juega Simone Zaza. La intención del club de Mestalla es repetir la fórmula que ha decidido respecto a Fran Villalba. Es decir, una cesión o bien traspaso con opción de recompra.