El club mantiene la versión de que sólo le sirve el traslado Anil Murthy, durante un acto celebrado ayer. / damián torres El Valencia busca financiación pero al mismo tiempo desliza el argumento de que la inmensa mayoría de la afición quiere seguir en el viejo coliseo T. CALERO VALENCIA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:42

El traslado como única alternativa. El Valencia mantiene su idea de mudarse al campo de Cortes Valencianas pese a que es un asunto enquistado desde antes incluso de que Peter Lim, en 2014, se hiciera con la mayoría accionarial del club. El gran problema fue y continúa siendo el dinero. ¿Cómo ejecutar un proyecto tan grande sin financiación? El Valencia está en ello. La entidad anunció la alianza con Deloitte para que la consultora canalizara las propuestas que llegaran por las parcelas del actual Mestalla, que más tarde pasarían el filtro del club. Mateo Alemany dijo que a mitad de marzo finalizaría el proceso y habría novedades, pero el mismo se amplió, como publicó este periódico, ante la falta de ofertas concretas para ver si otras empresas se interesaban por las pastillas de Aragón.

El director general del Valencia tiene la intención de comparecer públicamente en las próximas semanas para detallar si se ha dado algún paso más concreto, pero las propuestas que llegaron estaban muy lejos del precio estimado por el Valencia, por encima de los 100 millones de euros. Alemany dijo que no sólo era importante el montante total de la operación sino también las formas de pago. Lógicamente, el dinero de la venta de las parcelas es la llave para reiniciar las obras en Cortes Valencianas y pensar en un traslado al campo en el que ya se han invertido más de cien millones.

En cinco años, Meriton no ha conseguido desbloquear la contingencia más problemática para el club. En el contrato de compraventa existía el compromiso -no la obligación- por parte de Meriton de finalizar el estadio para el centenario. La realidad es bien diferente. Layhoon fue la primera en advertir que el traslado entraba en 'stand-by' pese a que Lim se había comprometido a comprar las parcelas del viejo Mestalla si no se recibían ofertas convincentes por las mismas. Salvo, primer presidente de la era Lim, admitió en CV Ràdio que durante su mandato se estudió la posibilidad de mantenerse en el actual Mestalla. Ahora los gestores inciden en el traslado y la necesidad de hacer un estadio moderno acorde a la institución. El club quiere además convencer a todos los seguidores cuya aspiración es la de seguir en el actual Mestalla y que no haya cambios.

Respecto a la polémica, el exvicepresidente del club Miguel Zorío aseguró ayer que la demolición del nuevo campo «llevaría al Valencia a la quiebra». Recuerda la plataforma Marea Valencianista que el club ha invertido más de 150 millones en Cortes Valencianas.